時代改變不再刷老細鞋？95後、00後打工仔霸氣揭7大職場新態度

「為何如今年輕人不樂意討好上司」近日成為網上熱話，大批新一代打工仔紛紛留言講述自己的職場態度，「初級職位選擇變多，新人可隨時跳槽走人」； 「以前返工為溫飽；依家返工為滿足」。不少現職中高管理層的網民留言感嘆「時代變了」。



《大叔的愛》劇照

有網民在討論區發問「為何如今年輕人不樂意討好上司」，引來大批打工仔留言圍觀。網民指「有沒有發現，現在的95後年輕人在職場上不樂意討好上司，刷鞋文化是要被淘汰嗎？」隨即被其他網民留言直指「社畜」，「阿諛奉承、刷鞋都是小人所為，為甚麼現在新一代醒悟了，看不慣，會被說是奇怪呢？」

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有網民指「現在的年輕人，自己才是自己的老闆」，所以才不屑刷鞋文化，又指職場生態已轉變，人人都可以開網店、接Freelance、做KOL，自由業/有副業者越來越多。比起以前正職大過天，現在95後的理念更是靠自己取悦自己，自己才是自己的老闆，又何必刷鞋討好上司？

亦有網民指適合職場新鮮人的初級職位選擇多，大學畢業生可隨時跳槽走人。不討好上司拒絕刷鞋最糟的後果，無非都是失掉工作。不像中高層職級，初級職位市場空缺多，職場新人轉工成本比以前低。工作有這麼多，薪金都差不多，隨時跳槽走人又有甚麼可怕呢？

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【1】以前返工為溫飽；依家返工為滿足

刷老闆鞋，無非都是為了職場安穩，父母一輩的打工仔返工為溫飽養家；現在職場新人返工多為了自我滿足，不高興可隨時轉換工作，不用害怕三餐不繼，既然做甚麼工作薪金待遇都差不多，倒不如找一份自己合心意的工作。

【2】初級職位選擇變多，新人可隨時跳槽走人

不討好上司拒絕刷鞋最糟的後果，無非都是失掉工作。不像中高層職級，初級職位市場空缺多，職場新人轉工成本比以前低。工作有這麼多，薪金都差不多，隨時跳槽走人又有甚麼可怕呢？

【3】刷老細鞋為向上流動，但現在哪有上流機會？

沒有人為了討好而討好，有用才討好。討好上司都是為了更好前途，但不論怎樣努力刷鞋，還不及有父幹的同輩升遷快，年輕人向上流動機會少已是香港公認的問題，既然刷鞋都換不到機會，誰還會做這種違背自己的事？

【4】年輕人沒有負擔，工作只會生活一小部分

有家庭負擔要供樓憂柴憂米的上班族，或許為怕突然失業，不能沒有工作。但對於一個職場菜鳥，沒有家累做得不高興隨時轉工，沒有經濟負擔，還何需費心刷老闆鞋？

【5】現在的年輕人，自己才是自己的老闆

職場生態已轉變，人人都可以開網店、接Freelance、做KOL，自由業/有副業者越來越多。比起以前正職大過天，現在95後的理念更是靠自己取悦自己，自己才是自己的老闆，又何必刷鞋討好上司？

【6】潮流興「躺平」， 躺平的韭菜不好割

「躺平」一詞意指與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平，無欲無求」的處事態度，即香港打工仔所講的「Hea做」，在職場上平平淡淡，不求有功但求無過，既然「無求」又何必刻意刷鞋討好？

【7】「尊重」不等於刷鞋

有網民指不刷上司鞋不代表沒有禮貌/不尊重，為甚麼要刻意討好？做好基本尊重和禮貌，把工作做好不出錯，不就可以了嗎？「更何況阿諛奉承、刷鞋都是小人所為，為甚麼現在新一代醒悟了，看不慣，會被說是奇怪呢？」

其實大家都曾經經歷過職場菜鳥的階段，回想當初有沒有那些職場前輩的惡習，讓你感到受不了？也許我們無法改變他人，但我們至少能避免成為自己討厭的大人，避免成為職場新鮮人口中難搞的「老海鮮」。