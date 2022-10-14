辭職｜同事劈炮唔撈的10個徵兆　SL次數急升、有這行為會好快遞信

除非對方勁廢，否則職場上多個同事多對手，點都好過人太少做死朕。無論作為上司或是同事，若見到有同事唔撈，始終有些心理陰影。為人上司的話，既擔心少個人人事部會cut head count，為人同事的話，有人離場最擔心莫過workload要留下來的人分擔。究竟一個同事準備劈炮唔撈前有何蛛絲馬跡，讓大家可以有心理準備呢?



每個打工仔都有自己的職場性格，但如果有日隔離位跟往日的工作態度有所不同，就可能是打算辭職不幹的「警號」。而辭職是會「傳染」，尤其同事間若感情要好大家又無咩家庭負擔，都好容易觸發全組人「集體」辭職，留下來的人只能嘆句無奈。

👇👇👇即睇10個同事準備劈炮唔撈的徵兆👇👇👇

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【1】返工時喺公司開jobsdb嚟睇

【2】會突然唔見咗人

【3】平時博殺開，突然間下咗到火咁，乜都唔Care，同分手前一樣

【4】講電話成日神神秘秘走出去，一有電話響即刻拎上手睇

【5】本身算nice，但走前變咗戰狼少少事都小人老母

【6】夠膽同老細講真話

【7】陸續執走晒啲私人嘢，自己位啲擺設越來越少，偷偷地清locker

【8】遲到早退

【9】Sick leave 次數急速上升

【10】用公司資源執cv 印cert

同場加映：叻人通常早走、留得耐唔代表勁！13句職場老鬼教精00後的打工名言

每個社會新鮮人初踏職場，無論是工作還是待人處事方面都是一張白紙，要成長除了靠跌跌撞撞的人生經驗外，有時候一些老前輩的提點也是必不可少的。有網民在討論區上憶述自己返第一份工的時候，一位老鬼曾對他說「叻人通常都好快走，唔好以為留得耐就代表勁。」，他感嘆當自己能夠參透這句說話的時候，已成被社會毒打至遍體鱗傷的局中人……👉叻人通常早走、留得耐唔代表勁！13句職場老鬼教精00後的打工名言