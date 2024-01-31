00後港女月薪$16,000做保安 被嘲「廢青」反擊:工作沒你想的簡單

提起做看更，以往較多人會認為是中年人的工作，但其實近年已有不少年輕人入行。近日一名00後港女就在小紅書分享自己做保安的經歷，直言對於有人批評她是「廢青」大感不滿，更反擊指其實保安工作一點也不簡單。



近日一名自稱00後的港女在小紅書發帖文，分享在香港做保安的經歷。她表示自己沒上過大學，以往曾做過不少工作，包括文職、餐廳、客戶服務、倉務員、超市甚至髪廊美甲，更承認以往「在家費（廢）青」，但近年她決心轉職去住宅大廈做看更，不過卻有人嘲她是「廢青安」（劇集《愛回家》裡面金城安一角），令她感到不快。

事主指其實做保安「心得大」，除了要跟戶主打好關係，也要承受戶主的非議，「沒有你們想的簡單」，若真出了事更要承擔後果。而且做保安要巡樓，「有時候真的很累50層樓，大中午毒辣陽光層層水電錶房打卡，衣服都濕了」，坦言「我為錢做這份工作一點也不丟臉」。

其後事主再於小紅書發文，指現在已升職成為物業管理助理，現在月薪有$16,000，一星期返5.5日朝九晚六，月入雖不算高但已心滿意足，平日工作除了要管理其他保安員之外，也要同時處理住戶投訴、排更表等等，更建議新移民來港的網民不妨一試。

網民對這位００後女生的經歷反應兩極，不少人人也表示支持，「趁後生咩都做下，咁先叫人生」、「現在世道不好有工開就好」、走自己的路問心無愧就好，不過也有網民出言侮辱，批事主「做保安管個屁保安！做個物業還把自己做出優越感了、等级感了」、「萬6蚊響香港夠用乜，你咁後生只賺萬6蚊甘心乜？」，「前世作過孽，今世做物業」，其實就如事主所言，職業無分貴賤，只要認真去做，行行也能出狀元。