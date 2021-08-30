秋風起，大家又開始蠢蠢欲動去露營。有日本露營KOL近日以身試伏，在亞馬遜買了一大堆了評分最低的露營產品，挑戰一個人去露營。沒想到第一關起帳篷，就已經令他O晒咀。



日本YouTuber「CABHEY RIDE ON!!」開宗明義想挑戰自己，到網購平台亞馬遜搜尋有大量負評，例如「按幾下就壞了」、「垃圾」、「千萬別買」的1星評分的露營產品（網站最高評分為5星），把心一橫買了11件，要一個人在河邊露營，結果11件用品只有2件「冇穿冇爛」勉強用得。UP主一邊組裝一邊的嘆息的畫面，更引來過百萬網民圍觀。

CABHEY RIDE ON!!的「1星露營包」。(影片截圖)

影片中「CABHEY RIDE ON!!」買了包括帳篷、天幕、露營椅、睡袋、燒烤槍等工具，由於質素太差，使用時笑料百出，例如帳篷一直難以撐起，就算辛苦砌好帳篷頂，下半的支架卻斷了，最後更塌方收場。更有網民笑言，多謝他為大家證實了，原來網上的評價十分中肯，都有一定參考價值。

👇👇👇按圖看UP主的淒慘經歷👇👇👇

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影片在樓主的「矣？！」一聲中完結，也未有告訴觀眾是否真的過了一夜，不過他的奇情經歷令網民替他可憐之外，也覺得十分搞笑，果然睇人XX最開心。

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日本雖然生活環節舒適，不過職場文化卻似乎有諸多潛規側，令不少人卻步。有在日本工作5年的的網民，在連登討論區發文，指不少人對日本職場有誤解。連登網民「べ」發文，指經常有網民表示，日本職場文化壓力大，「唔啱人做，旅行就啱，長住不了。」不過根據他自己在日本IT企業工作了5年的經驗，認為以上的說法有點以偏蓋全。

👇👇👇按圖看10個日本職場誤解👇👇👇

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