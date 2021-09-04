你的那個他，是要陪你度過怎樣的下半生/身呢？



下半身√下半生×

這幾個星座男，他們很容易被激情的衝動佔領頭腦的高地，一經撩撥就熱血沸騰。他們說對你感興趣，很可能是對你感性趣。常年閱片無數，喜愛露一手，還要問問自己厲不厲害。

總之，這群人內心把性和愛分得挺清楚的，睡了誰不代表要娶誰。在牀上口口聲聲愛死你，下牀後就說不記得這回事了，他們是天蠍男、白羊男和人馬男。

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下半身×下半生√

這幾個星座男，還算有點良心，真是自己的問題會想着負責，逃避了也會自我譴責。他們通常做事很謹慎，在乎自己的名聲，怕被人戳脊梁骨。

他們愛用言語調情卻不輕易行動，一旦結婚會收斂許多，他們是巨蟹男、天秤男和山羊男。

下半身×下半生×

這幾個星座男，他們的敏感帶要麼長在腦袋上，要麼長在心靈上。總之，他們自認為愛得很純情、很柏拉圖，有時甚至顯得冷淡，親近了都嫌煩。

然而，這群人不是太貪鮮，就是太博愛，只管自己高興，你的體驗不好怎麼能怪哥哥呢，他們是雙子男、雙魚男和水瓶男。

下半身√下半生√

這幾個星座男，儘管有無數缺點，也會見色起意，但依然有顆傳統的心。有些大男子主義的他們，無論在物質上、精神上還是身體上，都會賣力表現來贏得心上人的傾慕眼神。

有點虛榮心，但非常明確過日子和玩一玩的區別，即便在外彩旗飄飄，家中紅旗依舊不倒，他們是獅子男、處女男和金牛男。

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