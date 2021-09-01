鬼滅之刃熱潮不減！10大熱賣周邊連餅乾都賣斷市　迎接第2季來臨

隨著《鬼滅之刃》動漫的成功，以及電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的超強勢登場，幾乎橫掃全球票房寶座，其爆紅程度是史上空前。隨著鬼滅的成功，品牌們的合作、連乘邀約更是接踵而來，要一天不看到鬼滅是幾乎不可能的，只要掛上「鬼滅」的名號，就能成為熱賣保證！



此外，《鬼滅之刃》動畫版第二季也將在下半年度開播，各種超酷的聯名更讓粉絲們敲碗期待！本週小編就提前帶大家回顧近年與鬼滅聯名的超「香」合作商品，為各位粉絲們心頭止癢，提早為錢包做準備！

【 TAKARA TOMY 「海盜桶」】

日本 TAKARA TOMY 玩具公司旗下暢銷 45 年的玩具商品「海盜桶」系列也與《鬼滅之刃》聯名啦！自 1975 年推出首款商品以來，發行過無數種造型版本，同樣具備簡單且刺激的操作玩法，備派對遊戲的互動感以及可重複遊玩的隨機性。而這次合作也從過去大家所熟知的海盜與軍刀造型替換為「炭治郎」、「禰豆子」的人偶造型，劍的造型也更改為日輪刀模樣，超萌的造型就算拿來收藏擺飾都十分合適呢！

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