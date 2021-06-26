台灣3位零死角運動型美女　身材性感又健康　一齊跟女神流汗吧

開罐
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近年來、台灣的運動風氣越來越盛行，不僅是戶外登山、攀岩，室內類型的瑜珈、健身也成為了盛行活動，甚至過往存在「男生才愛運動」的既定印象也早就被打破！此番，小編遍趁著大家防疫在家的期間、來介紹三位「運動系女孩」。不僅期待讀者們能受到她們的激勵、正式開啟運動興趣外，甚至其中一位還拍攝了影片、親自教授健身步驟，就是要讓群眾在家的閒暇之餘、都能體驗到運動流汗的美好！

1.林莎Lisa

有著燦爛笑容的林莎、可謂是不少男性心中的夢幻女神。除了水汪汪的大眼散發可愛氣息、讓人意想不到之處便是 林莎 竟也熱愛運動，除了經常po出在健身房的照片與粉絲分享，也能從他的相關寫真集看見他穠纖合度的身材曲線，簡直辣翻小編的眼睛。

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2.孟橙 Esther

才華洋溢的 Esther 不僅在過去的實況主時期就展現了魅力舞蹈，爾後更因為契機下開啟新跑道成為了健身教練，著實令人氣一路高漲。鑒於過去的實況主時期，可能主要的粉絲族群都為男性居多，但自他成為了健身教練後、因不斷拍攝教授居家健身的企劃影片，也廣為受到女性群眾的支持，甚至更有網友留言下「每天都要看 10 遍以上！」的文字，激讚著 Esther 所教導的健身內容。

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3.林襄

現隸屬「樂天女孩」的 林襄 起初以外拍累積人氣，爾後也因為多次參與 YouTuber「反骨男孩」以及登上網路節目、因而締造爆棚聲量。儘管 林襄 的外表十足吸引群眾目光，但她仍持續發展新才藝。不僅積極練習瑜珈、甚至也努力開拓跳舞等才藝，預備給粉絲看見更多元的自己。

儘管疫情關係、讓群眾經常在家，但不妨就跟著這幾位運動女孩的腳步、就在家中一同進行健康運動吧！

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

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