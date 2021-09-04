「相見好，同住難」，情侶間無論拍拖期間幾合拍，一到同住的時候就會原形畢露，所以有人覺得婚前同居很重要。日本最近流行「同居試婚」的租屋模式，吸引不少情侶入住。這種模式與一般同居有甚麼不一樣呢？



（節目截圖）

日本資訊節目《スッキリ》近日介紹一套全新的「同居試婚」租屋模式，讓情侶短期同居，了解對方的生活習慣。傳統的同居模式其實只是情侶雙方合租一間屋，然而如果同住期間發現不合，由於簽訂了以年為計的租約，雙方無法立刻搬走。如果其中一方搬走，另一方就要獨力負擔租金。不過這種全新的租屋模式，可以讓住客租一段短時間，以免去上述煩惱，而且屋內已有齊傢俱，住客只須帶備個人物品即可入住。

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這種短期試婚租盤最大的優點，是可以免去日本租屋一般要付的押金和禮金，相當於兩、三個月的租金，對租戶來說也是一筆花費。記者查看日本大型租屋網，發現這類房屋租盤一點都不殘舊，反而乾淨整齊到像住酒店一樣。



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日本節目《ウチ、“断捨離”しました！》會透過幫助投稿者清理家居，發掘他們生命中的小故事。早前，節目迎來「史上最強」的垃圾屋。屋主是一對80多歲的老夫婦，由於老太太囤物成癮，很喜歡積存一些不必要的雜物，而疼愛她的家人也總是遷就著她，導致大屋入面12間房都充滿垃圾，寸步難行。後來因為老伯伯身體不適，54歲的二女兒於是叫父母搬到自己家方便照應。原本居住的大屋已經空置一年半，年邁的老伯伯希望搬回大屋生活，女兒也覺得應該要決心清理垃圾屋，於是投稿去節目組希望得到幫助。然而，老太太極度討厭有人整理她的雜物，女兒也數次因為擔心母親會生氣而落淚，最後母女的關係會變成怎樣呢？

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