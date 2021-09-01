日本國民女神綾瀨遙8月31日宣布確診新冠肺炎，消息一出震驚粉絲們，擔心她的身體狀況。作為廣告女王，她拍過不少廣告都深入民心，例如寶礦力、SKII等。碰巧最近有日本媒體公布「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，綾瀨遙雖然打敗眾多新生代女星，但仍然未得到第一，到底誰可以力壓綾瀨遙得到冠軍呢？



（網上圖片）

綾瀨遙在8月31日透過經紀公司發聲明，表示已確診新冠肺炎，現正接受治療，情況有好轉。聲明指，她在8月20日因發燒而接受PRC核酸檢測結果呈陰性，她之後繼續檢測，前後至少做了檢測了3次，結果仍然呈陰性，直到26日做抗原檢測時結果呈陽性，其後確診。消息引起網民及粉絲極度擔心，但她表示經過入院治療，情況已有好轉。

綾瀨遙曾為不少知名產品拍廣告，不少都深入民心，當中最為有代表性的可說是寶礦力水特。她從出道不久已成為寶礦力女郎，至今仍有很多人說起寶礦力就會聯想起她的樣子。最近日本媒體《Gooランキング》 公布由網民票選出的20個「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，除了有綾瀨遙，還有汐谷友希、中條彩未等女星，到底誰能得到冠軍呢？

【20】汐谷友希

【20】汐谷友希

汐谷友希只有17歲，是一位超新星。當未成年的她滲透著一股年輕活力，無疑是著重活力的寶礦力女郎最佳人選之一。她曾參加多次試鏡才被選上，她說︰「可以承接多位大前輩的重任成為新一代寶礦力代言人，演出日本國民飲品廣告一直是我的願望。」

【19】中島Sena

【19】中島Sena

比汐谷友希更年輕的，是今年只有15歲的話題新人中島Sena。之所以成為話題，是因為她出道時只有11歲，卻已經以「厭世少女」的稱號而聞名，冷淡氣質像極了厭世女王小松菜奈。然而想不到她在寶礦力的廣告中，卻能表示出一種獨有的活力，這也是她特別的地方。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看其他名次女星👇🏻👇🏻👇🏻

+ 24

【2】綾瀨遙

她在演出《在世界中心呼喚愛》之後，立刻得到成為寶礦力女郎的機會，更因為多次代言而留下深刻印象。同時擁有清純形象但傲人的身段是她的優勢。

【1】川口春奈

打敗大前輩綾瀨遙奪得第一名，拍寶礦力廣告的時候她只有14歲，處處洋溢著青春活力，在陽光海灘下她更顯可愛。結果廣告令她知名度立刻提升，更賺到了很多拍日劇的機會，例如在真人版《金田一少年之事件簿》中飾演七瀨美雪。

同場加映︰日本票選「男生最想擁有的臉」Top20 木村竟包尾、性感男神奪冠

娛樂圈變化如流水，每日都有新人加入，要成為站得住腳的明星認真不容易。日本媒體《Gooランキング》最近公布2021年日本網民票選「最想擁有他的臉」男星版，巨星木村拓哉已經跌至20位，反町隆史、向井理等都十甲不入，反而有位新晉男神壓到多位前輩極速上位！

【20】木村拓哉。

國民巨星木村拓哉排第20位。出道多年，經歷結婚生女、SMAP解散，木村拓哉仍然活躍。近年亦有不少話題作，例如《教場》、《BG終極保鏢》等，收視不俗。不過或許他的面孔已出現太久，面對不斷加入的新晉偶像、演員，這位大前輩亦要讓位。

【19】町田啓太。

美男劇團EXILE成員町田啓太，近年憑主演劇集《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》及《西荻窪 三星洋酒堂》賺到超高人氣，不論男女都會迷上他。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看完整排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

點擊看全文︰日本票選寶礦力女郎Top 20 中條彩未第5、綾瀨遙沒奪冠竟輸畀佢

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥