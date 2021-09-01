不少日本恐怖靈異事件都在陰森古舊的旅館發生，如果房間內的電燈突然閃爍不停，或者電視機無故出現雪花雜訊，真會被嚇出一身冷汗。日本有一間有名的「鬧鬼」溫泉旅館，凡被安裝在館內的電器都會於短時間內失靈，非常詭異，老闆娘更指創業15年來總共有350部電視機、300部冷氣機和240台雪櫃報廢，損失金額約一億日圓！最後發現鬧鬼原因居然跟旅館的招牌溫泉有關？



今年2月，日本有網民在Twitter發文分享曾去過一間平均每年會壞50部電視的溫泉旅館度假，結果成為當時討論熱話，不少人認為是旅館風水差導致鬧鬼，留言指「可能是邪靈作祟」、「明明普通一部電視正常能用好幾年」，卻一直未有人找到電器頻繁失靈的確實原因。

最近綜藝節目《ありえへん∞世界》到這間被視為鬧鬼勝地的旅館一探究竟，它的全名叫「大出館」，位於栃木縣的那須鹽原市，由於地點偏僻，需要沿山路駕駛一小時才能到達。老闆娘親自帶節目組參觀溫泉和客房時，途中房內的電視和冷氣機突然無法開啟，就連同行攝影師的拍攝器材也無故失靈，詭異得讓人雞皮疙瘩。他們又走到旅館的後門，發現有一個小型電子廢棄垃圾場，裏面有10多部看似新淨的雪櫃、電熱水煲、電視機等，竟然全是上星期壞掉報廢的電器！

旅館裏的電器經常損壞失靈，讓老闆娘頭痛不已，她表示過去15年來總共有350部電視機、300部冷氣機和240台雪櫃報廢，損失金額約一億日圓，更試過深夜跑到24小時營業的Donki買電視機。後來她終於查清「電器兇手」的真面目，竟然是跟她們家的招牌溫泉有關，讓老闆娘立即崩潰！👇🏻👇🏻點擊圖片看「鬧鬼」現場和電器頻繁失靈的幕後兇手👇🏻👇🏻

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原來旅館內的電器經常失靈並非風水差、亦非邪靈搞鬼，而是因為溫泉的泉水太過濃烈！溫泉水內含有大量的硫磺及鐵質，這兩種成份會導致金屬急速老化和生鏽，甚至影響電子產品的定立和接收電波功能。其實一般溫泉不會做成如此嚴重的影響，但由於「大出館」的溫泉水中的硫化氫含量比普通的超出10倍以上，才會導致館內所有含金屬零件的電器失靈，甚至連信用卡收費機和WIFI接收器都不能安裝。

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