開學｜打工仔懺悔：返工才知返學好！7個想變回學生的崩潰瞬間

【9月1日 / 開學 / 學生 】又到9月1日開學日，一眾學生哥又可以返學校見見同學仔了。但已步入職場的打工一族，對9月1日這個日子已沒甚麼感覺了。但在趕返工的朝早，於街上見到一個個朝氣勃勃的學生哥，又不禁感嘆：返學真好！



《大叔的愛》劇照

聞說，每個小朋友曾希望自己能夠快點長大，讀書的總希望聞日不用讀書考試，做個自由自在的大人。當然，到長大了才發現這一切原來是個騙局，在職場越久，越想念讀書上學時候的純粹和快樂。在開學日的早上見到一個個穿著整齊校服的學生哥，讓一眾打工仔緬懷從前無憂無慮的學生時光，還是返工才知返學好！

讀書的時候，努力溫書操Past paper辛苦一定有回報。但步入職場才發現，有時候辛苦努力，到最後可能都會得個桔。升職加人工無論怎樣努力，總不及那些一出生贏在起跑線的「皇親國戚」，返工努力不一定有正比回報。

《大叔的愛》劇照

每逢打風或黑雨，最雀躍的定是一眾有「風假」的學生。但只要踏入職場，甚麼打風紅雨黑雨都與你無關，因為要留意幾時落波趕返工。加上經歷了一整年Work From Home後， 就算10號風球港鐵故障都好，打工仔還是要在家WFH乖乖工作，甚麼打雨落雨都是浮雲。還有甚麼是上班後才領會到當學生的好處？以下7個崩潰瞬間一眾上班族又認同嗎？

▼▼▼▼點擊看打工仔想變回學生的7個崩潰瞬間▼▼▼▼

+ 4

人總是在失去的時候才會懷念，從前讀書總想早點畢業；現在朝九晚五的工作又想念學生時代的無憂無慮。時間不能倒退，我們無法回到過去，但我們至少能把握現在，成為當下最好的自己，避免成為自己曾經討厭的大人。

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映： 職場前輩投訴90後同事：放工唔睇短訊

放工後可否不回覆工作訊息？有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

打工仔有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

👇👇👇點擊看職場前輩投訴90後同事：放工唔睇短訊👇👇👇

+ 7

想知專家點教路？點擊內文：職場前輩鬧90後同事 分公/私事電話放工唔睇msg 專家：揾自己笨