面試天花板｜應徴者見工後收到公司一物超感動　網民讚：神仙公司

面試天花板｜近日有網友發文稱在內地某公司面試後，竟然收到公司一封手寫感謝信，更温馨提示廣東各地連續暴雨天，小心路滑，更附現金交通補助，引起大批網民讚揚是面試天花板，「真誠是那麼可貴」。



網上經常有人分享求職面試時如何被公司刁難，但今次就有人分享求職暖心故事。（《和解在後》劇照）

面試後收到感謝信和路費

有內地網民在社交平台小紅書上發文稱，早前廣東連續暴雨，公司在面試完為每位求職者提供了面試感謝信和50元路費，還提醒面試者們雨天路滑注意安全。她感慨這種好事之前只會在網上看過，沒想到會發生在自己身上，表示：「雖然不多但真的很温暖，即使沒能被錄取也會開心一整天」。

面試完收到了感謝信和路費 （小紅書＠unll）

網民：有人文關懷還這麼貼心

該面試者將這些事情發到網絡上後，吸引大量網友留言讚好，又表示羨慕，「這真的是面試中的天花板了，又有人文關懷，還這麼貼心」、「能看得出來這是一間非常有人情味的公司，入職了肯定很幸福」、「被暖到了，希望這家公司越來越好」。

感謝信和路費體現企業温度

過去內地都曾有公司向求職者發放交通補助，例如重慶一服裝公司為所有到店面試者發放20元補貼，信封手寫「感謝您的時間」；西安一公司面試結束後經理給50元路費，包裝信封標註「感謝參加面試，期待與君同行」；蘇州一公司向未通過面試的應屆生轉賬800元路費，老闆建議「先就業再擇業」；另有公司對未錄取者統一發放100元路費。

有分析指，企業提供補貼可以提升僱主品牌形象，增強面試者對企業的好感度。有人初期誤以為「給路費=面試失敗」，後經企業說明此為無差別福利。