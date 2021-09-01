PE堂10件體育用品勾起童年陰影　綠色軟墊勁臭、分組色帶永遠唔洗

9月1日開學，學生們可能會叫苦連天，又或者心底有點期待久別了的校園。而令人又愛又恨的體育堂，因為一張照片，近日又成為網民的討論焦點。



最近有網民在Facebook貼出一張古老體育堂用具「木塔」的照片，問其他網友，「細個體育堂必玩，有冇人記得係咩？」引來大量留言「聲討」。全因相中的木塔，都是大家小時候的童年陰影，特別在小學時，不少人都被它伏過，更有網民稱它為「PK神器」。

圖中的木塔是不少人的童年陰影。

木塔現時已經比較少見，主要用法是兩座為一組，在中間的凹位放上一枝竹條，變成一個小欄，讓同學跨過。這成為了不少小學生的惡夢，更成為了童年陰影，有留言指「到現在仲未識跨」。有網民連嗅覺回憶都出現了，直言相片令他回想起當年存放體育用品的小房間的味道，那氣味的確令人難以忘記。

除了木塔之外，還有不少令人有童年陰影的體育用品，例如從來都不會洗的分組色帶、臭到不得了的綠色軟墊，還有永遠都跳不過的木箱。這10件小時候你一定用過體育堂用品，有沒有勾大家起多少回憶？

👇👇👇按圖看10件童年陰影體育堂用品👇👇👇

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小編個人最怕分組色帶，印象中好像真的不會洗，會次帶上身都很不自在。你最大的陰影又是來自哪一件工具？留言分享一下吧！

同場加映：打工仔懷念讀書長假期 週六晚已開始焦慮 網民反對：讀書更辛苦

大學生畢業季，加上疫情影響冇得去Grad Trip，不少同學都開始求職，由大學生搖身一變，變成職場新鮮人。最近有網民在連登發文，指自己成為全職打工仔之後，開始懷念過去讀書時的假期，指現時的所謂假期，只是「唞氣」，根本沒有以前讀書時的期待感覺。

👇👇👇按圖看網民對打工及學生時期放假的爭論👇👇👇

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