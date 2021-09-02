現代人長期對住電子產品，長期姿勢錯誤容易令身體周身骨痛！這個時候最適合到按摩店好好鬆一鬆！雖然疫情之下不能出埠揼骨，但香港還是有不少高質按摩店同時兼顧環境、服務、甚至打卡！相當適合於假期與另一半或朋友結伴同行！即睇全港7大按摩店推介。



以往去旅行，大家都喜歡到內地、泰國等地揼骨，不過香港其實亦有許多選擇！今次介紹的7間按摩店可謂各有特色，既有兼備按摩及打卡的大班公館、亦有超有綽頭的「大麻二酚」按摩，當然亦有較熱門的正宗泰式按摩！

大班公館。(Instagram@taipanreflexologyparlour)

【大班公館——打卡度超高特色按摩店】

大班公館位於尖沙咀iSQUARE附近，交通夠方便外，店舖設計亦相當有特色，有充滿中式懷舊風的瓷磚地板、霓虹燈招牌等。分別有腳底、全身、頭肩頸及蒸腳4大類別選擇。50分鐘全身按摩收費為$348，最低消費的則是蒸腳，45分鐘收費$180。

二酚公館。（Instagram@cannable__）

【二酚公館——全港首間大麻二酚主題按摩店】

新開業的二酚公館鄰近上環站，為全港首間以大麻二酚（CBD）為主題的按摩店。CBD雖然有大麻二字，卻非一般大麻，成份並不會令人興奮上癮。相反具放鬆和抗氧化等成功。此店的按摩服務會加入具CBD成分的精油，以加強放鬆功效！近期店舖更推出套餐優惠，最平$704可享20分鐘頭肩頸及70分鐘推油共90分鐘按摩。

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以上7間按摩店各有特色，該算哪間就看你的預算及按摩風格了。選擇好心水按摩店後千萬不要忘記先預約！尤其於周末等日子，免得到達又要等候長時間！

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同場加映：開學｜打工仔懺悔：返工才知返學好！7個想變回學生的崩潰瞬間

又到9月1日開學日，一眾學生哥又可以返學校見見同學仔了。但已步入職場的打工一族，對9月1日這個日子已沒甚麼感覺了。但在趕返工的朝早，於街上見到一個個朝氣勃勃的學生哥，又不禁感嘆：返學真好！

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同場加映：網民熱數9個品牌原來未執！

ATV亞洲電視數碼媒體（亞視）近日舉辦2021亞洲小姐競選，芳齡37歲的「黃花閨女」薛影儀（阿儀）雖然落選，卻意外爆紅，更與ATV簽下藝人合約，連日來不斷出現於各大傳媒報導中，風頭可謂一時無兩。她的出現不但讓大家增添歡樂，更成功令不少人驚覺「原來亞視仲未執」！近日有網民以「一人N個好多人以為已執但事實仍存在嘅牌子」為題展開討論，結果發現原來如亞視般「永恆存在」的品牌還有不少！

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