在香港街頭，我們經常看見一些「交通工具發燒友」在路邊拍攝經過的巴士，大家可能覺得這些巴士迷愛得太瘋狂，但其實日本還有個更極端的例子。去年6月，埼玉縣有位男子因為覺得巴士太便宜，一時抑制不住衝動購物，竟然在網上拍賣平台買下一輛舊巴士，並將巴士當成私家車在路上行駛，成為當時熱話。事隔一年，節目找到他做訪問，發現他竟然還要求女朋友一起考「巴士牌」做司機，拍拖約會也只能在巴士上進行！



日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》最近收到埼玉縣川口市居民的目擊情報，表示街上經常出現一輛沒有寫目的地、亦不會停泊車站的「幽靈巴士」，攝製組決定到當地一探究竟。

只見這輛神秘巴士駛進了住宅區，一名穿著便服的男生走了下來，當主持人衝上前問他「這輛巴士到底是什麼？」，他竟然回答「啊，這是我的私家車。」原來這輛巴士的主人叫平川亮，現職大型車司機，他在去年疫情期間無聊地待在家中進行網上購物時，發現雅虎拍賣平台居然有輛二手巴士出售，而且價錢便宜得讓人震驚，於是他在一時衝動之下付錢購買了巴士，並打算將它當成日常代步的私家車。

平川先生表示購入巴士後最幸福的瞬間，就是和女朋友一起進行「巴士約會」。一般情侶的拍拖行程都不外乎逛街、看電影、吃飯等，但這對情侶卻因為駛著巴士而受到各種限制，就連想去戲院也沒地方泊車！作為「補償」，平川會帶著女友去幫巴士洗車、入油，甚至在乘客坐位上用平板電腦看電影，享受二人世界。最令人驚訝的是，他居然要求女友為他考「巴士牌」，甚至要求她當司機，到底這是為什麼？

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看完這對巴士情侶的故事後，不少網民都留言感嘆：「他的女朋友實在是太好人了！」、「我也想要這麼完美的女友。」亦有人對購買二手公共交通工具有興趣，其實自從新冠肺炎疫情開始後，許多觀光及交通公司相繼倒閉，並以半價以上的便宜價錢放售的士、巴士和旅遊巴等，如果你持有有效牌照，以及有位置停泊，不妨考慮買一輛！

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