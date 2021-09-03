【 大學生 / 求職 / 職場 / Fresh Grad / 畢業/ 畢業生 / 應屆畢業生人工 / 薪金】一開學就預計自己即將失業？還有甚麼比失業更灰機？就是你本來的職業將永久消失！台灣網上職場資訊平台《104職場力》，早前公布數據指，有7個職業因不敵社會轉型而即將消失，萬一你不幸已入行，大家就要做好轉行的準備。



《地產仔》劇照

每年第三、四季大批應屆大學畢業生紛紛投身職場，台灣求職網站《104職場力》早前公布最新數據，分析近5年各職位工作機會的增減、薪金等指標後發現，在將近500多個職位中有7個職位，因不敵數碼浪潮及產業轉型而即將消失。不想一畢業就即刻失業、或想趁年輕順應潮流及早轉型？即看看自己的職位會否即將被市場淘汰。

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以前的打工仔總希望能找到「鐵飯碗」，甚麼都不用管，一份工打到老。但隨科技發展，未來很多工作或會被AI人工智能取代，不願有朝一日被淘汰，就要時刻裝備自己。

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常言道：等待是最痛苦的煎熬。面試已經夠緊張，面試之後擔心自己表現得不夠好、害怕自己得不到Offer、不知道何時才可以放下心頭大石的不安在面試後才席捲而來。近日，網民瘋狂熱議如何判別面試是通過還是失敗，更有網民總結多次失敗的慘痛經驗指，如果面試官在結束時說了以下一句說話，通常失敗的機會都很高！

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