相信有留意日劇的你一定有看過由阿部寬和新垣結衣於2005年演出的劇集《龍櫻》，這部劇集又譯為《東大特訓班》，講述主角將三流高中改造成為升讀東大名校的故事。早前這部經典劇推出了第二季，而韓國居然也上演了《龍櫻》真人版，一位經常被欺凌而不敢回校上課的中學男生，看完劇集後備受鼓舞，決定由零開始學日文考入東大，結果居然只用了10個月便完成了考試準備，成為史上第一位年僅16歲跳級考入東京大學的韓國高中生！



日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》每週都會請擁有特別經歷的人分享他們的故事。這次節目邀請了一位來自韓國釜山的超級東大學霸，他的名字叫韓昌熙（Kallis），是史上第一位16歲跳級考入東京大學的韓國高中生。

然而，這位天才的人生並非一帆風順，他在中小學時期被同學嚴重欺凌導致不敢再上學，終日躲在家中當宅男，過著整天看電視劇、看漫畫和打遊戲機的生活。就在這段渾噩的日子中，他開始擔心自己會被社會淘汰，與此同時看到《龍櫻》劇中阿部寬曾經講過「笨蛋和醜八怪都給我去東大！」他當時心想如果有朝一日能考上東大，是不是能夠像新垣結衣的角色一樣變得幸福？於是立即振作起來，給自己定下了學習日文和考入東大的目標。

當時只有15歲的韓昌熙突然決定考入日本的頂級學府，可說是非常困難的事。雖然他從小便喜歡日本動漫，但以前看的漫畫都是韓文翻譯版本，所以日文語言能力等同於初學者。韓國人投考東京大學的留學生畢業計劃競爭激烈，超過1000人爭奪5個學位，因此他除了苦練日文，還需要擁有高中3年級精英學生的知識。

結果，他憑著3個方法自學日文和堅持每日用獨創方法學習13－14小時，竟然在短短10個月內便考上東京大學，當時只有16歲，成功跨越國家語言界限跳級讀大學！👇👇👇點擊圖片看他到底用了什麼特別的學習方法👇👇👇

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現在韓昌熙已經完成了東京大學的本科課程，更於2021年修讀東大情報理工學系的創造情報學博士，專門研究AI（人工智能）開發，將新技術應用於磁力共振和電腦掃描檢查中，從橫切面影像分析癌症等疾病。其實無論生活遇到任何低潮和不如意的事，都不要輕易放棄，只要把握眼前機會努力向前，總有成功的一天！

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你身邊有沒有一些睡著後就算地震打雷也叫不醒的朋友？日本有位經常被整蠱節目當作目標的搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，節目組瘋狂燃燒經費策劃了一場極瘋癲的整人活動，他們趁著小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，簡直就像動漫的異世界轉生！👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人島整蠱」😂👇👇👇

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由於這次節目燃燒了大量經費製作，小黑被整蠱後不但沒能立即回到東京，還需要完成節目就安排的「求生挑戰」才可以逃離無人島。想知道整人的爆笑全過程？點擊看全文：日本超癲整蠱節目 醉後連人帶房被棄荒島 受害者醒後反應爆笑