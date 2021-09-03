大家有沒有試過因為樣貌和證件相的照片差太遠，而被海關人員質疑身份真偽？日本有位男生在更新駕照時，因為照片的前後對比差太遠猶如另一個人，由四眼毒男變牛郎美少年，差點被拒絕申請，事件更登上了Twitter的熱門話題，有近11萬人圍觀讚好。這事原來還有後續，最近有電視節目邀到當事人做訪問直擊他的住宅，揭開這位網絡紅人的真身及整容謎團！



早前日本綜藝節目《ありえへん∞世界》對突然在網上爆紅的人物進行調查，其中一位是因為駕駛執照上的證件相前後對比差太遠，衝擊超過11萬網民而登上Twitter熱門搜尋的人。他的名字叫ニキ（Niki），去年在網上公開了自己更新駕駛執照後的證件相對比圖，由本來的粗眉四眼毒男，搖身一變成為像牛郎的花美男，幾乎認不出是同一個人。這個帖文立即引來網民熱烈討論，不少人質疑他整容過度，而當事人亦分享指，辦理更新駕照的櫃檯人員一開始還以為他是幫另一個人代辦，差點慘遭拒絕申請。

雖然事件已經過了一段時間，但大家都只從相片中看到「ニキ」的樣貌，於是最近電視台節目組決定聯絡他做訪問，揭開這位網絡紅人的真身及整容謎團。現居茨城縣的ニキ是全職廣告公司職員，今年30歲，他強調自己沒有整容，只靠化妝和堅持做指定運動便成功脫毒。至於突然改變形象的契機，居然跟女生有關，甚至連他自己也變成了「女孩子」......👇👇👇點擊圖片看ニキ（Niki）如何由毒男變「女孩子」👇👇👇

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今年30歲的ニキ除了現職廣告公司社員，還是一名專業的Cosplayer。不論男裝女裝他都駕輕就熟，化妝技巧比整容還要厲害。曾經因為外貌而自卑的他，創立了專門為Cosplay新手而設的講座網站及YouTube頻道，定期發布化妝技巧、瘦身等資訊，讓對動漫和Cosplay有興趣的人也能變身成為花美男及美少女！

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你身邊有沒有一些睡著後就算地震打雷也叫不醒的朋友？日本有位經常被整蠱節目當作目標的搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，節目組瘋狂燃燒經費策劃了一場極瘋癲的整人活動，他們趁著小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，簡直就像動漫的異世界轉生！👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人島整蠱」😂👇👇👇

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由於這次節目燃燒了大量經費製作，小黑被整蠱後不但沒能立即回到東京，還需要完成節目就安排的「求生挑戰」才可以逃離無人島。想知道整人的爆笑全過程？點擊看全文：日本超癲整蠱節目 醉後連人帶房被棄荒島 受害者醒後反應爆笑