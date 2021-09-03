每年一度搞笑野生動物攝影大賽終於選出了入圍的42強作品，張張都非常有笑點，更引來不少網民為牠們配上對白，令搞笑效果更上一層樓。



《搞笑野生動物攝影獎 (2021 Comedy Wildlife Photography Awards)》已由 2015 年開始舉辦，每年都成為網民的另類焦點，更是MEME圖的完美素材。比賽創辦人Paul Joynson-Hicks及 Tom Sullan表示，比賽除了可以博君一笑，更希望通過比賽，令觀眾愛上野生動物。

今年比賽討論度極高的「𠝹袋馬騮」照片。（comedywildlifephoto.com）

今年入圍圖片的動物五花八門，上天下海都有，一向表情多多的馬騮當然不會缺席，呆萌的企鵝亦有一席之位。比較罕見的，今年出現了昆蟲參賽者。話不多說，一起來看看42張入圍作品吧。

👇👇👇按圖看42張入圍作品👇👇👇

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大家更可以到comedywildlifephoto的官網投票，選出心水作品！

同場加映：港原味？講完未？好輪店！廣東話食字招牌廣告合集 香港人先識笑

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

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