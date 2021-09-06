阿富汗的局勢動盪，當地大使館人員和民眾都想辦法離開，而日本政府亦於8月開始陸續派出多架大型自衛隊運輸機，連同過百名配備槍械的自衛隊成員，前往阿富汗協助滯留當地日本人及在日本大使館的工作人員撤離。然而，政府原定的撤離名單有500人，但最後居然只成功救出一名日本女記者，仍然有大批等待撤離的職員和其家屬滯留阿富汗，被網民大斥政府無能。



據日本新聞媒體「ANN news」及「TBS news」報道，日本政府原本的阿富汗撤離名單有近500人，當中包括數名日本人和多位在日本大使館工作的阿富汗人及其家屬。他們於8月尾派出3架自衛隊運輸機和一架首相專用大型專機，連同數百名擁有相應武力及器械的自衛隊成員前往阿富汗，總共往返了5次。

日本首相菅義偉在行動前形容會在最大程度確保所有人安全，但直至現時為止卻依然未能守承諾，因為實際被撤離的只有1名日本女記者和14名非原定撤離對象的阿富汗人！

大部分網民形容是次行動相當失敗，批評政府「無用無能」，更有媒體與滯留當地的日本大使館職員取得聯絡，受訪者透露撤離失敗的原因與內部人員失職有關，又感到自己被日本政府拋棄，更對記者求助：「拜託了，請教教我們！」

👇👇👇點擊圖片看記者與滯留阿富汗的日本大使館職員的連線訪問片段👇👇👇

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雖然今次很多受到多方批評，但日本首相菅義偉見記者時卻表示：「這次阿富汗撤離作戰計劃，我們做得很好」，迅速引起民眾不滿。至今政府仍然未有透露有多少日本國民滯留在阿富汗，有報道指上月機場附近發生自殺式襲擊，導致撤離計畫被迫中斷，防衛省官員對於行動後續亦只透露「繼續任務有困難」，滯留在阿富汗當地的大使館職員和國民依然未有辦法離開。

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