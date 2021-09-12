最近流行家居斷捨離，將所有不需要的雜物、傢俬和衣物等丟棄，務求讓居住空間變得更乾淨整潔，提高生活質素。不過，日本有一對夫婦卻因為沉迷斷捨離而惹禍上身，他們將整理好不要的雜物分類後包好放在地下垃圾站內，可是仍不斷收到管理員的投訴，冤枉他們亂抛垃圾、不封好垃圾袋等，讓夫婦非常頭痛。他們決定找出事件的「真兇」，最後居然靠一條垃圾袋裡的連身裙揭發可怕的真相......



日本的民居經常發生一些細思極恐的可怕事情，電視節目《爆報！THE フライデー》早前請到一對年輕夫婦分享他們的經歷。28歲的笹原ユキ（Yuki）是一名全職主婦，她在書本上看到近期流行家居斷捨離，聲稱整理家裡的雜物後，心靈也能獲得洗滌，因此下定決心將屋內不需要的物品等通通丟掉。

她將所有不需要的毛公仔、很少拿來穿衣物和鞋子都整理出來，就連新婚旅行時穿著的連身裙和漂亮的平底鞋也決心丟掉。由於日本的垃圾分類嚴謹，她還細心地將每件物品分類，然後放在垃圾袋中包好，再拿到樓下的垃圾收集站。

自從那天開始奇怪的事便開始發生，Yuki不斷收到來自公寓管理員的投訴，內容主要是針對她亂丟垃圾、沒有綁好垃圾袋等，讓她感到非常疑惑。她和丈夫一同到管理處抗議，但管理員卻堅持說是他早上親眼看到垃圾袋是開著的、而裡面的物品亦是隨處亂放。直到有一天，她看見鄰居穿著一條熟悉的裙子，恐怖的真相才慢慢浮現......👇👇👇點擊圖片看事件的「真兇」👇👇👇

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原來一直陷害事主夫婦的「真兇」是他們的鄰居！Yuki自從開始斷捨離的習慣後，便開始發現住旁邊的女生身上經常穿著她曾丟棄的衣服和鞋子，甚至是她和丈夫在蜜月旅行時穿的裙子。後來他們調查後得知，這位女鄰居會瞄準他們丟垃圾的時間，然後將所有東西據為己有，更將一些雜物放在網上二手交易平台售賣，但因為這樣做並不犯法，讓夫婦非常頭痛。

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