每年年尾都是炒人高峰，對公司來說，最好的情況當然是員工自己遞信辭職，可以賠少一個月糧。作為員工，又有哪些Signal可以得知被炒，令大家做好心理準備呢？



如果有一日，你的工作突然繁重，你以為是上司開始器重你，其實可能是炒人的前奏。有連登網民開po，指由朋友身上經歷總結了幾個被炒前的先兆，引來其他網民分享，而工作量突然增加，原來亦是其中之一。

當工作突然繁重，你有可能進入了上司的炒人名單了。

網民列出了幾個常見的現象，例如叫你寫menu，將日常要做的事羅列出來，不是上司要查你，或者看你有沒有偷懶，而是要讓他人接手時，有方向和程序可跟。另一方面，除了投閒置散之外，原來工作量大增，也是被炒先兆，到底是為什麼呢？

👇👇👇按圖看12個被炒先兆👇👇👇

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1.叫你寫menu，寫返日常要做嘅嘢出嚟，等佢搵下手易啲跟。

2.叫另一個同事，喺你旁邊同你一齊工作，睇下你做咩。

3.工作量越來越多，都係被炒跡象，全部都係伏嘢，想你頂唔順自己走。

4.迴避你眼神，突然對你客氣咗，你跟開的工作會讓其他人做，開會無你份。

5.同其他同事細聲講大聲笑。

6.你做了一段時間後，job ad出你做緊的post

7.上司繞過你，工作直接交給其他人做，你突然好得閒。

8.少咗嘢做＝廢事留低蘇州屎給下一手。

9.叫你交低密碼，改密碼。

10.上司成日問：你做得開唔開心

11.上司講： 今晚放工講兩句

12.炒你當日上司唔見咗人。

綜合一眾網民的意見，大部分公司裁員前都會洩露風聲，如果你發現近排上司態度180度轉變，不敢正視你，對你突然相當客氣，以及對你的工作零要求，可能他交你名上人事部的機會率大增．但也有人指出，如果真的要炒你，更大機會是無聲無息，直到你不能login電腦，才把信放到你面前。作為職場生涯中的必經階段，希望大家經歷得愈少愈好...