【MIRROR / Jeremy / 應援 / 鏡粉】人氣偶像男子組合MIRROR成員之一的Jeremy（李駿傑）今日（9月8日）26歲生日，一眾粉絲Unicorn（Jeremy粉絲暱稱）為他準備一連串的生日應援，包括駿駿號巴士、巴士站燈箱廣告、大型LED廣告、相畫展、駿駿Cafe等等。隨著MIRROR崛起成本地人氣男團，12子激發了7個狂熱效應，大家感受到嗎？



（葉志明攝）

MIRROR於2021年聲勢強勁，從年初叱咤樂壇頒獎禮初露鋒芒，到開演唱會一票難求、拍真人Show《調教你MIRROR》、至早前大熱劇集《大叔的愛》，均獲得大眾喜愛，可謂開創本港偶像新一頁。而MIRROR的粉絲群覆蓋3歲到80歲，從青春少艾、中女、媽媽粉、甚至至80歲婆婆都為他們而瘋狂！

（網上圖片）

不少MIRROR 粉絲在偶像的生日準備了鋪天蓋地式慶生應援活動，不但在户外燈箱、大型廣告板等地方刊登廣告、更有的在巴士、電車甚至郵輪船身顯示祝福語句，到場拍照的人流絡繹不絕，多年未見的全民狂熱追港星的浪潮再度重現。

為咗老婆，多個男人又算得係咩。（「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」截圖）

不同年紀的受眾都有追捧不同的明星，但MIRROR的粉絲群覆蓋3歲到80歲，不少「失寵」的男友/人夫/爸爸更開設Facebook群組「我老婆嫁咗畀MIRROR導致婚姻破裂關注組」，群組由7月開設至今已有33萬7千500名「苦主」入Group，可見MIRROR魅力之強大。

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同場加映：網民一字摧毀16套經典電視劇 《新紮師兄》變《結紮師兄》

電視劇改得一個好名字，除了能表達劇集內容和風格，亦讓觀眾留下深刻印象。可大家又有沒有想過，於劇名中加一個字，便能顛覆該劇於你心中的形象？近日有網民拋磚引玉，開PO邀請各界網民「一人改一個字摧毀一套電視劇」，引來不少創意回覆，經典劇如《新紮師兄》、《絕代雙驕》，甚至是本年度的韓劇《驅魔麵館》都無一倖免，統統畫風突變變了樣！

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