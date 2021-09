《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映,作為Marvel首部華裔超級英雄電影,主角劉思慕一直是觀眾及Fans的討論焦點,不少人指他太路人,存在感奇低,更有網民提出9大「尚氣」人選。



《尚氣》上映前後都話題十足,觀眾對劉思慕的評價一直好壞參半,有網民認為他相貌平平,久缺星味,在MARVEL電影宇宙中就如一個路人。不過在電影上映後,開始有聲音指劉思慕「其實都唔差」。有網民在論壇發起討論,如果由你去決定《尚氣》的人選,你會選誰?

《尚氣與十環幫傳奇》主角劉思慕被指似路人。(電影海報)

除了早前大熱,在《真人快打》(Mortal Kombat)出演地球守護者「劉康」的林路迪之外,亦有網民提名金城武,指他曾跟梁朝偉在電影《傷城》中,上演正邪對決,當年的奸角亦是偉仔,認為只有他才可以在演技上,跟偉仔「有得揮」。網民一共提出了9位人選,看看哪個是你的心水?

其實劉思慕並非寂寂無名的演員,現年32歲的他是加拿大一名男演員,2015年曾入圍加拿大影視獎,2016年主演電視處境喜劇《金氏便利店》走紅。成為《尚氣》主角之後,引起網民關注,到底他襯不襯得起「尚氣」的身份?大家覺得哪一個人最符合你心中尚氣的形象?個人覺得,如果羅莽的話,我相信就算不是MARVEL迷,入場意慾都會大增啊!

