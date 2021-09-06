《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映，作為Marvel首部華裔超級英雄電影，主角劉思慕一直是觀眾及Fans的討論焦點，不少人指他太路人，存在感奇低，更有網民提出9大「尚氣」人選。



《尚氣》上映前後都話題十足，觀眾對劉思慕的評價一直好壞參半，有網民認為他相貌平平，久缺星味，在MARVEL電影宇宙中就如一個路人。不過在電影上映後，開始有聲音指劉思慕「其實都唔差」。有網民在論壇發起討論，如果由你去決定《尚氣》的人選，你會選誰？

《尚氣與十環幫傳奇》主角劉思慕被指似路人。（電影海報）

除了早前大熱，在《真人快打》（Mortal Kombat）出演地球守護者「劉康」的林路迪之外，亦有網民提名金城武，指他曾跟梁朝偉在電影《傷城》中，上演正邪對決，當年的奸角亦是偉仔，認為只有他才可以在演技上，跟偉仔「有得揮」。網民一共提出了9位人選，看看哪個是你的心水？

👇👇👇按圖看網民9個心水人選👇👇👇

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其實劉思慕並非寂寂無名的演員，現年32歲的他是加拿大一名男演員，2015年曾入圍加拿大影視獎，2016年主演電視處境喜劇《金氏便利店》走紅。成為《尚氣》主角之後，引起網民關注，到底他襯不襯得起「尚氣」的身份？大家覺得哪一個人最符合你心中尚氣的形象？個人覺得，如果羅莽的話，我相信就算不是MARVEL迷，入場意慾都會大增啊！

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《尚氣與十環幫傳奇》上映，早前有份參與拍攝的影星楊紫瓊，8月26日在IG分享多張電影的幕後照片，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華。隨著電影上映，元華客串登場，令很多網民都大感驚喜！

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