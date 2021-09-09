開學之後各位同學回到校園，網吧是以前放學必到的地方之一，不過網吧在香港已經漸漸式微，愈來愈少。有網民感嘆過去「浦網吧」的日子一去不返，紛紛緬懷以前的網吧歲月。



有連登網民發文「講低以前去網吧嘅趣事」，信長、CS、勁舞團、LOL、I ONE、陽光等久違了的字眼再次出現。被訓導主任「查牌」，不小心熄了別人的電腦，就快夠鐘卻仍未完場，甚至因為打機被人兇等集體回憶，引起大眾共鳴。

還記得這個登入界面嗎？

有網民分享，指自己見過有個小朋友在網吧玩《巨商》，「有條PK偷睇佢打密碼，個小朋友一走就爆佢AC」，更指對方將小朋友的道具全數賣出，再刪除個人帳戶，「自此之後我唔敢喺網吧玩online game」。

👇👇👇按圖看16個網吧回憶👇👇👇

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小編以前在網吧打信長，還是11.2B的年代，一小時真的只夠打一場，之後就會開SD高達或者CS，打到夠鐘就走人。你又有甚麼網吧打機經歷？留言分享一下吧！

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最近有網民在Facebook貼出一張古老體育堂用具「木塔」的照片，問其他網友，「細個體育堂必玩，有冇人記得係咩？」引來大量留言「聲討」。全因相中的木塔，都是大家小時候的童年陰影，特別在小學時，不少人都被它伏過，更有網民稱它為「PK神器」。

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