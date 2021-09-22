相信不少男士都會定期到美髮店修剪頭髮，在轉換髮型時不知道大家會不會把女士們對男士髮型的喜好作為修剪髮型的參考準則呢？日本一間男士專用門美髮店近日就女士們喜歡男士留有怎樣的髮型作出統計調查，結果在電視節目中引起討論，竟有超過七成女士不喜歡男士留有瀏海！到底調查還有甚麼出乎意料的結果呢？



（節目截圖）

日本男士專用門美髮店PERCUT在8月23日至8月26日發起一則針對女士的網路調查，讓超過600名女士觀看不同男士髮型的相片，選出自己喜歡的男士髮型，竟出現了不少有趣的結果，引起日本晨間節目《スッキリ》的熱烈討論，連主持人都大呼意想不到！結果反映女士們對於髮型的長度和卷曲度等都有不同意見，但最受歡迎的還是男神木村拓哉的髮型啦！

調查對象分佈不同年齡層，由二十多歲到六十多歲女士們的意見都包含在內，絕對可以作為男士們轉換髮型時的指標！PERCUT一共設計了五條問題，每條問題都讓受訪者簡單地從兩至三個髮型中選出最愛，一起看看在長度、卷曲度等不同範疇的結果吧！

（節目截圖）

【1】頭髮長短影響潔淨感？

首先是第一條問題，這一題主要是想知道女士們對男士頭髮長度的喜好，PERCUT提供了三個不同長度的男士髮型作選項。

👇👇👇點圖女士們的感想和主持的意見👇👇👇

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原來女士們對於男士髮型最著重的是整潔感和清爽感呢！男士們日後在轉換髮型時，可以考慮把以上幾點列入考量清單試試各種髮型。如果真的不知道轉甚麼髮型的話，只要跟著永遠的男神木村拓哉來剪，你也可以成為男神哦！

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