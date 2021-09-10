位於靜岡縣的富士山是日本象徵之一，同時被列入世界文化遺產，除了吸引遊客參觀「打卡」外，當地居民亦非常喜愛這座美麗又宏偉的活火山，每年平均有數萬人挑戰登頂。日本有位男子因為對富士山一見鍾情，竟然決定要在自己家中的庭院裡建出一模一樣的「迷你版富士山」，花費近700多萬日圓，耗時超過18年時間，徒手用泥土和石灰堆砌出超過5米的小富士山，非常瘋狂！他的行為讓妻子感到非常困擾，原來他不但把所有工作薪金用於建設富士山，就連兒子的名字也不放過......



日本媒體「日テレNEWS」報道，位於福島的田村市民居當中藏著一座超過12米高的「迷你版富士山」，乍看外形與河口湖方向眺望的富士山正面幾乎一模一樣，還原了白色的積雪和山下的樹海森林，甚至在前面建了一個小池塘，白天時會看到湖水有美麗的倒影，彷彿身處在明信片當中。

這片美麗的景色竟然是由一名老爺爺親手堆砌出來的，他的名字叫佐藤正男，接受訪問當年已經68歲。佐藤在孩童時期每天都會到公共浴場洗澡，那個浴場上有一面巨型的富士山壁畫，於是他夢想有朝一日能看見這座宏偉的活火山。直到43歲那年，他終於親眼看見富士山，並形容那一瞬間彷彿遇到「青春的戀人」，並下定決心要在自己的家裡製作一座相同的富士山，好讓自己能與它日夜相對。👇👇👇點擊圖片看這座迷你富士山和故事👇👇👇

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然而這個任性的行為卻為佐藤的妻子帶來很大困擾，首先這項持續了18年的工程一直沒有停止，至今已經花費了超過720萬日圓（約港幣51萬），她苦訴：「我們的住宅貸款未還清。」佐藤愛富士山的程度驚人，就連車牌號碼也是富士山的高度，甚至連自己的兒子也改名做「富士男」！

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你身邊有沒有一些睡著後就算地震打雷也叫不醒的朋友？日本有位經常被整蠱節目當作目標的搞笑藝人「クロちゃん（小黑）」，節目組瘋狂燃燒經費策劃了一場極瘋癲的整人活動，他們趁著小黑喝醉昏睡期間，將他的整間睡房由東京搬到500公里以外的無人島，再將他連人帶房丟在島上，然後命令他想辦法逃離這個小島，簡直就像動漫的異世界轉生！👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人島整蠱」😂👇👇👇

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由於這次節目燃燒了大量經費製作，小黑被整蠱後不但沒能立即回到東京，還需要完成節目就安排的「求生挑戰」才可以逃離無人島。想知道整人的爆笑全過程？點擊看全文：日本超癲整蠱節目 醉後連人帶房被棄荒島 受害者醒後反應爆笑