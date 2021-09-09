2020年疫情爆發開始，日本陪酒業受到毀滅性打擊，銀座、六本木、歌舞伎町等俱樂部勝地出現不少空置鋪位。有「最強陪酒女」之稱櫻井野之花卻違法經營賺到14億円（約1億港元），最終她被捕及判刑，但網民卻嫌她被罰得太輕。



（IG@nonoka199148）

32歲的櫻井野之花（本名︰渚りえ） 是個傳奇人物，她曾經因為被同學嘲笑似猩猩，所以整容過百次加上瘋狂節食減肥，變成現在的陪酒女及網絡紅人。她自稱是歌舞伎町連續100個月得到No.1的皇牌，故此有「最強陪酒女」之稱，並常常在自己的社交網站及YouTube頻道宣傳自己經營的兩間陪酒俱樂部。👉🏻👉🏻👉🏻點擊這裡看她整容前的經歷

（FNN NEWS）

據日本媒體報道，櫻井在5月18日因為觸犯風俗營業法（簡稱風營法）而被拘捕。案情指她未經許可下經業兩間陪酒俱樂部，並假借他人的名義營業，在2年之間總共賺取14億円（約1億港元）。在9月8日的公開審判中，她被判刑兼罰款，裁判官指她「謀取暴利，是大膽而且惡劣的行為。」

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看詳細判決👇🏻👇🏻👇🏻

+ 10

雖然最後她被罰款百萬円及判刑半年，然而對比起她所賺的錢，100萬円對她來說只是小數字，網民亦嫌阻赫性不足。網民指︰「無許可經營即是她沒有交稅啦，100萬円就想了事，對於其他認真交稅的人來說太不平了吧，真是謎之法律。」

日37歲肉食女一招攻陷富貴小鮮肉 帶22歲女齊同居 網民︰很曖昧

日本節目《任意同行 願えますか？》早前做了一個姊弟戀特輯，邀請了一個叫舞香的37歲女人分享經驗。舞香透露自己是一個肉食女，會期望與約會的男性發生關係。不過她遇上一個比他小11歲的有錢小鮮肉，無論怎樣暗示明示，對方都正直地避開這件事。直到她做了一件事，終於成功追到對方，變成男女朋友之後更同居。然而，舞香其實有一個22歲女兒，換言之女兒與男友只相差4歲，而三人要同住一屋。主持人聽到都感到超級尷尬，狂問舞香︰「你不怕出事嗎？」

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看舞香的回答👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

點擊看全文︰日37歲肉食女一招攻陷富貴小鮮肉 帶22歲女齊同居 網民︰很曖昧

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥