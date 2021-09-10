對風扇講說話、行路不踩界等不明所以，但又忍不住去做的行為，你小時候做過嗎？近日有網民在FACEBOOK群組貼出一張漫畫插畫，內有6個廢到笑行為指問：「有冇人細個做過？」意外引起其他網民熱議。



圖中行為包括用夾夾住個嘴、敲欄杆、用針穿過手指皮等，不少人留言指自己小時候做過，但一直沒有說出來，以為自己異類，沒想到有這樣多「同路人」，更開始分享並以前做過的傻事。

這六件事你做過嗎？

在家中，對風扇說話會變聲、關雪櫃門時故意放慢動作，看看它何時會熄燈；在學校，會收集擦膠碎，用間尺碌成一粒粒波波，現在回看簡直是無聊到不得了，不過以前卻樂此不疲，更有網民笑言即使長大了，有些動作已成為習慣，戒不掉了。

👇👇👇按圖看12件廢到笑小事👇👇👇

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如果你做齊晒12件事，證明你的童年十分不簡單，同時小編亦十分佩服小時候的自己，可以發掘如此無聊的樂趣。

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最近有網民在Facebook貼出一張古老體育堂用具「木塔」的照片，問其他網友，「細個體育堂必玩，有冇人記得係咩？」引來大量留言「聲討」。全因相中的木塔，都是大家小時候的童年陰影，特別在小學時，不少人都被它伏過，更有網民稱它為「PK神器」。

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