遠距離（Long D）是情侶的一大難題，萬一需要分隔兩地，該如何維繫心情呢？日本知名戀愛專家上野先生（ラブホの上野さん）最近在專欄發表文章，分享維繫遠距離戀愛的心得，原來玩Monster Hunter可以令男友日日主動找你？



（《ラブホの上野さん》日劇）

上野先生是日本漫畫及日劇《ラブホの上野さん》的原型人物，是一個專為讀者及觀眾解決煩惱的專家。他會收集讀者投稿的戀愛困難，再寫文章分享他的看法及解決方法。最近他發表文章分享Long D情侶維繫感情的方法，當中包括留意短訊密度、訊息內容等。亦分享了4種建議女朋友可以接觸的遊戲，之後陪男友玩當作培養感情。

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除了要留意不要過度頻密地聯絡對方、不應提及與異性之間的互動外，大家應該要接受一個事實，就是去到異地生活的伴侶有他眼前的生活需要應付，不能時時將你放在首位。如果想增加相處時間，不妨投其所好，陪他玩最喜歡的遊戲，隨時令他日日主動找你呢。

同場加映︰日37歲肉食女一招攻陷富貴小鮮肉 帶22歲女齊同居 網民︰很曖昧

日本節目《任意同行 願えますか？》早前做了一個姊弟戀特輯，邀請了一個叫舞香的37歲女人分享經驗。舞香透露自己是一個肉食女，會期望與約會的男性發生關係。不過她遇上一個比他小11歲的有錢小鮮肉，無論怎樣暗示明示，對方都正直地避開這件事。直到她做了一件事，終於成功追到對方，變成男女朋友之後更同居。然而，舞香其實有一個22歲女兒，換言之女兒與男友只相差4歲，而三人要同住一屋。主持人聽到都感到超級尷尬，狂問舞香︰「你不怕出事嗎？」

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