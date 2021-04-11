《進擊的巨人》大結局︱十大最受歡迎CP排名　誰是艾連真正絕配？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-11 10:00

進擊的巨人在4/9迎來大結局，你是否也很興奮呢？近期各個角色的討論聲量也屢創新高，but我們今天不是要討論坐下的萊納、必須X的賈碧或一直被cue的酷拉皮卡～而是充滿心動感的十大CP！相信有很多嗑得很開心的CP粉們蠢蠢欲動了！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出最多網友討論的十大「進擊的CP」，不管是不是官配，每種配對都讓粉粉們心癢癢！你心目中的最佳情侶檔是否有上榜呢？

▼▼▼點擊率先睇1-10名人氣CP係咪你心水！下文有更詳盡分析▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

第十名：貝爾托特·胡佛X亞妮·雷恩哈特

青梅竹馬加上臥底組合，貝爾托特與亞妮的感情基礎有多深咱就不贅述了，一直以來膽小怕事的貝爾托特總是默默守護著亞妮，在聽到亞妮的消息後，第一次為自己挺身而戰，直白的表現先加十分！

雖然臥底三人組的未來都挺虐的，但在同人作品中也算許了個好結局，貝爾托特多是以傻呆萌的形象出現，亞妮也不自覺地被這份溫暖給影響著，深情的模樣擊中不少純愛派的心。

相關圖輯：《進擊的巨人》15大角色人氣排行榜冠軍係佢！▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

第九名：阿爾敏·亞魯雷特X亞妮·雷恩哈特

進擊的CP中，如果撇除掉生離死別的場景，阿爾敏與亞妮這對的揪心程度絕對堪稱前三！因為身份與過往而自我否定，阿爾敏則厭惡自己的膽小懦弱，但也正因為是弱者，阿爾敏才更能理解亞妮的心境。

不管是阿爾敏看穿亞妮的心思、稱讚她其實很溫柔，或是亞妮在巨人化下冒著被發現的風險二度放走阿爾敏，他們曾在陰影中互相取暖，相互理解最後卻背道而馳，想著想著就好虐啊QQ不過也有一說，是阿爾敏吃了某東西後才對亞妮動情惹呢（茶

相關圖輯：《進擊的巨人》139話結局拆解 艾連滅世真相公開！爛尾定完美？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

第八名：里維·阿卡曼X艾爾文·史密斯

艾爾文團長看似冷酷無情，但為了全人類的福祉，團長願意犧牲自己最重要的事物甚至是性命，這種決心與堅定才是他受粉絲們愛戴的原因，也深深吸引著咱們的里維兵長（誤）。

要說這兩人的感情線是怎麼發展的呢？相信大家認可「欽佩而平等」是關鍵，雖然艾爾文是里維的上司，但兩人身份平起平坐，延伸出來的是信任與互補，團長極端的個性總是需要里維來踩煞車，這種建立在原著情節、擴大而成的情感，連團兵粉都曾讚嘆「同人都超越不了官方」！

相關圖輯：進擊的巨人138期 網民翻查第1話神秘數字 早為12年後埋伏線▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

第七名：萊納·布朗X貝爾托特·胡佛

被稱為「回鄉組」的萊納與貝爾托特，對比受人尊敬的34班老大哥萊納，幾乎總是在慌張中度過的貝爾托特就產生強烈對比，但也是這種天與地、光與影般的設定，直直戳中大家的腐性雷達！

加上同為臥底，萊納與貝爾托特的信仰就是能夠一起回到家鄉，同鄉的情誼、跟隨與照顧的羈絆等，這些與其他CP相比獨有的情感都加深了萊貝感（愛）情的深度…相信許多太太們都希望能看到萊納與貝爾托特能回到家鄉成婚啊！！！（等等）

相關圖輯：作者諫山創給新人漫畫家8大建議 想成名要夠變態▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

第六名：里維·阿卡曼X米卡莎·阿卡曼

純純的愛已經過時了，相愛相殺才是王道！雖然米卡莎的艾連病眾所週知，但如今出現了不論是在心理上還是生理上都可以壓制米卡莎的兵長，這正是兵米配的精髓所在。

對於兵長痛毆艾連，雖然內心知道這是為了救艾連的苦肉計，但發病的米卡莎還是說出了要報復兵長的話，聽到的兵長則只是默默離開，展現了穩重的氣度，還有兵長為了救失去理智的米卡莎而身負重傷，米卡莎也重新審視了里維的為人，英雄救美後讓兵米的愛情悄悄萌芽（喂），兩人的相處模式讓人看得心癢癢><

相關圖輯：《進擊的巨人》諫山創因10件事煉成神作▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

第五名：阿爾敏·亞魯雷特X讓·基爾希斯坦

同樣擁有分析情勢能力的讓，在城外調查期間曾不吝稱讚阿爾敏，這個moment不難看出兩人感情有加溫的趨勢，加上第五十話時阿爾敏抱著受傷的讓抵抗巨人的模樣，更令粉絲燃起熊熊的愛火（？）

除了漫畫中出現許多阿爾敏與讓明顯感情變好的畫面外，也有粉絲戲稱動畫組被敏讓派給收買，因為兩人同框的畫面實在太多啦！僅僅是站在一起的畫面，也因為劇情發展下而引人遐想，是網友相當看好的一對CP！

相關圖輯：《進擊的巨人》1至3季劇情全整理▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

第四名：艾連·葉卡X阿爾敏·亞魯雷特

俗話說三人會出六CP，咱們青梅竹馬三人組，艾連x阿爾敏這一組合當然也很有看頭（喂）兩人感情多好？米卡莎被忽略的鏡頭有多多你就知道！

對比強勢的艾連，阿爾敏這種溫柔聖母的互補個性不禁讓人大讚真香，兩人除了有牽手、擁抱的場景，連米卡莎都阻止不了巨人化而失控的艾連時，也是靠著阿爾敏深情的呼喚恢復理智，CP感極強的橋段不禁想讓人發出姨母的尖叫！

相關圖輯：重要真相劇透 如想自己追頭三季就不要看▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

第三名：艾連·葉卡X亞妮·雷恩哈特

雖然艾連跟米卡莎是普遍被認可的官配，但前期一心想復仇的艾連哪懂少女心思，於是艾連亞妮的互動也被嗅出了一絲絲曖昧～

艾連與戰鬥力極高的亞妮可以說是惺惺相惜，一開始艾連還拒絕承認亞妮是女巨人的事實...不過若要說兩人被促成CP的催化劑，米卡莎恐怕也是原因之一，畢竟米卡莎展現出（對情敵）的敵意過於明顯啦！女主的情敵雷達指向亞妮，這也算某種CP向的認可吧？

相關圖輯：《進擊的巨人》動畫差點爛尾收場，當中原因不外乎一個「錢」字！▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

第二名：米卡莎·阿卡曼X艾連·葉卡

俗稱阿克曼夫婦的米艾可以說是大眾認可的官配，米卡莎對艾連的重視不用歪歪也看得出來，更別說他倆還有圍巾這項定情物呢！

除了米卡莎總是誓死保護艾連另人感動外，在公式書中也有提到一項有趣的設定，那就是阿克曼一族有「認主」的本能，只要有侍奉的君主能力就會提升，那麼米卡莎認主的對象是誰呢？想必就不用小編多說了吧（欣慰的笑）

相關圖輯：《巨人》被選「第一話太衝擊」動畫票選Top 1《鬼滅之刃》只能排第二▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

第一名：里維·阿卡曼X艾連·葉卡

第一名就是咱們眾望所歸（？）的兵長艾連配啦，不管你站誰攻誰受，這就是最佳解沒錯！這對CP從首季開播以來就引起熱議，當兵團發現艾連可以變身為巨人時展現毫無掩飾的懼怕與質疑，只有里維兵長堅定地表達信任...

這種「全世界與你為敵我還是愛你」的氛圍，征服千萬粉絲的心，就算兵長只有一米六，這段愛還是比天高比海深！順帶一提，兵長對著艾連又打又踹的抖S畫面，也是名場面之一啊～

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月05日至2021年04月04日，共三年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『進擊的巨人CP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》同時出的話誰勝？網友這樣說

《進擊的巨人》劇情內容影射中國？台詞「艾爾迪亞人需要隱私」成微博禁語

才不只有「天竺鼠車車」！木棉花代理10大爆紅動畫 沒聽過就落伍了！

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】