《海賊王》漫畫單行本從 1997 年持續連載至今，從小陪伴大家的童年，也即將在今年 9 月 3 日迎來第 100 集單行本發行。其中各種女性角色們更收穫了一大群的忠實粉絲。



這回，日本排名網站 Goo Ranking 公布《海賊王》最性感女性角色排行，這份由數千名日本網友投票的名單，令人意外的是，超高人氣的娜美竟然沒有排上第一名的位置，反而是由 Alvida 亞爾麗塔奪下。現在就來看看這份完整名單有誰入榜吧！

▼▼▼即睇《海賊王》Top10性感女神排名▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你的女神排第幾名？《航海王》最性感女角色前 10 排名大公開！】