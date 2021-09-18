今年的夏天雖然在疫情間度過，讓許多人都沒能奔向海邊享受陽光、沙灘和海浪，實在是有些遺憾！但、是～為了抓住青春的尾巴，比堅尼辣妹還是不能少看，S級水蛇腰、加上纖細大長腿，這魔鬼般的好比例，連女孩子都要看了流鼻血！



今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查有關比堅尼的十大「IG關鍵領袖」，每一件比堅尼都超生火，包裹不住的好身材，女神們隨便一個甜笑、一個彎腰，骨頭都要酥掉啦～

10、진우비 Fairy 禹霏 5/15

擁有一頭波浪大長髮，成熟姐姐範兒的禹霏散發著誘人性感，稍稍有腹肌的ㄦ字腰、大長腿加上好身材，大方秀沒在怕你看，美女就是要可甜、可辣、可率性，隨便一個趴臥姿、撩髮瞬間，就能讓人魂都要被勾走啦！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月07日至2021年9月6日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『比堅尼的十大「IG關鍵領袖」』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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