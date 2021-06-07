台「最正啦啦隊女神」分享出浴照　下秒毛巾濕水變重滑落粉絲暴動

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台灣中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri）長相甜美，火辣身材有目共睹，更獲封「最正啦啦隊女神」。日前她曬出先前與友人出遊泡湯的照片，只見她僅圍著一條浴巾相當性感，又因浴巾吸水變重，雪乳呼之欲出，令粉絲大飽眼福。

陳怡叡1日在Instagram上貼出一張養眼照片，替節目《愛玩客》宣傳。她也坦言疫情在家不能出門十分想念過去出遊的快樂時光：「好想念可以出去放風吃吃喝喝的日子啊。」

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圖中可見她與Rakuten Girls副隊長筠熹都將長髮綁成俏麗包包頭，僅用一條浴巾圍住身體，火辣身材大放送。

此外，陳怡叡更加碼福利大放送，她在限時動態貼出「犯規庫存照」，她還調皮透露：「浴巾吸水變重要掉了」。圖中可見她圍著浴巾向下滑落，飽滿美乳遍覽無遺，性感身材相當吸人眼球。貼文也引起熱烈討論，網友直呼：「這樣可以嗎？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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