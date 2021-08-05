在顏值的對抗上粉絲們是無情的！烏克蘭柔道女神 Daria Bilodid 外型亮麗，正到連在海外都有大批支持者，這一次主辦國日本的許多香迷就被他給圈粉，甚至不捨她被自家選手給擊敗。



Bilodid 出身柔道世家，從小就對這項運動極有興趣，一路練到了世界冠軍，以 17 歲 345 天之齡成為史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主，奧運前也是柔道女子 48 公斤級世界排名第一。

其實之前曾有經紀公司看上她的美貌，邀請她來當模特兒，不過出於對柔道的熱愛， Bilodid 並沒有答應。不過長相出眾、打扮又時尚的她，一直是最受場上關注的「嬌」點。

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這一次東奧 Bilodid 一路摔進了四強戰，不過卻敗給了日本選手渡名喜風南，無緣晉級金牌戰。之後她在銅牌戰獲勝後，也哭得梨花帶雨的、讓支持者相當不忍。

由於這次疫情關係，選手們比完賽就要很快的搭機返國， Bilodid 目前也已經回去烏克蘭了。但短暫的日本之旅，卻讓她 IG 粉絲人數暴漲到 45.7 萬。

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而她的社群網站上，也一直有日本粉絲留言說：「你是奧運女神」、「妳是最棒的」、「風景很美，但有你會更美」、「請再次來日本我的天使」。

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