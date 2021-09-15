日本漫畫家齊木久美子的作品《歌劇少女！！》於7月份推出電視劇後再次掀起熱潮，並與不同品牌合作推出聯乘產品及活動，吸引粉絲前往朝聖。最近，這部作品與東京都內的溫泉浴場合作，獨家設計出一張日式門簾，將動漫中7位主人公的圖案印在布上，然後掛在正門讓粉絲打卡。然而，這張世界上僅有的門簾居然被賊人偷走，而且全個過程更被閉路電視拍下，浴場老闆將片段放上Twitter，結果引來大批粉絲暴動！



東京墨田區的溫泉浴場「押上温泉 大黒湯」，最近發生了一單失竊案，店主在9月13日於Twitter發文表示，與動漫作品《歌劇少女！！》合作設計的日式門簾於凌晨被偷去，就連掛在門上的棒子也失去蹤影，這個期間限定活動本來打算在9月舉行，吸引粉絲前來打卡朝聖，現在已經趕不及製作新的門簾，店主懇求小偷盡快歸還。作品的粉絲非常憤怒，立即的帖下留言咒罵小偷，甚至為店主提供線索及照片，至今已有近5萬轉推和讚好。

店主翻查閉路電視片段後，發現該名賊人相當愚蠢，原來他的犯案全過程都被拍下來了！犯人在凌晨2時左右於浴場外的自助洗衣機外不斷徘徊，然後扮成一般客人進入浴場浸浴，再在離開時順手將整塊門簾連同棒子拿走，手法相當純熟。不過他似乎忘記了閉路電視的存在，即使戴上了口罩，但基本上和自投羅網也沒有什麼分別，店主和各大媒體都貼出了閉路電視片段及截圖，希望這名「笨賊」可以自首。👇👇👇點擊圖片看笨賊偷門簾全過程👇👇👇

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這名「門簾小偷」的動機成為網民的討論重點，有人認為他是作品的狂熱粉絲，所以才會想偷走罕見周邊產品珍藏，但店主卻不太認同這個看法，他表示除了門簾之外，浴場內還擺放了很多《歌劇少女！！》的合作產品，但該名男子卻連看也沒有看過，感覺一點興趣也沒有。事件發生後，店主立即通知作品官方，因為已經趕不及全新訂製一模一樣的門簾，所以他在取得授權後用縫紉機和燙印方法，連夜親手製作一張新的門簾，並再次呼籲小偷自首：「快點歸還！」

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