憑韓劇《原來是美男》於日本走紅的韓國男星張根碩，早前曾經歷暴肥和逃稅醜聞而形象下滑，直到去年5月從當兵退伍後開始靜待復出機會。這位亞洲美男曾於日本和韓國等多個高級地段投資接近數億港幣購入豪宅而成為一時熱話，4年前更有日本節目公開他位於江南的奢華住所。最近，這個日本節目再次前往韓國直擊張根碩的私生活，原來他在兩年前搬離舊址，現在的新居裝修成「吃貨天堂」，竟然有2個餐廳級的廚房和6個分別作裝不同食材的雪櫃！



今年34歲的張根碩早前連線亮相日本綜藝節目《今夜くらべてみました》，他4年前曾經在同一個節目上公開讓大家參觀位於江南地段的6層豪宅，光是客廳便有過千呎、衣帽間也有約4百多呎，而屋內的走廊更掛滿自己的巨型寫真照片，被主持人嘲笑：「你真的非常自戀！」

張根碩於2018年至2020年服了2年兵役，由去年開始重新藝能活動，而最近這個節目事隔四年再次前往韓國直擊張根碩的私生活。原來他早已搬到另一間新屋，並今次是首度在電視節目上公開這間新豪宅的內部全貌。👇👇👇點擊圖片看張根碩豪華新豪宅👇👇👇

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對料理和食物相當有研究的張根碩，將新居裝修成「吃貨天堂」，屋內的廚房是商業用級別，光是雪櫃便有6個，分為凍肉櫃、飲品櫃、調味料櫃等，其中兩個更是專門用來放泡菜，台上設有8個明火和電磁爐，簡直和一間普通餐廳的廚房沒分別。最誇張的是，他居然不止擁有一個廚房，他帶節目組前往地下室，發現還有另一個像高級餐廳般的開放式廚房，旁邊還設置了三角琴和結他等創作用的樂器，相當有格調，有網民不禁揶揄說：「每天都吃得那麼好，難怪會發福啦！」

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