日本人一向創意多多，不時推出一些新奇又有趣的商品。最近在日本爆紅的「搞怪」家電品牌「THANKO」引起極大話題，不少商品例如懶人電飯煲等都超暢銷，你又會想買這些新奇家電來用嗎？
在肺炎疫情的影響下，大家呆在家中的時間直線飆升，不少方便的小型家電隨即大受歡迎。而在這段時間爆紅，銷售額在一年內增加2.5倍的日本家電品牌「THANKO」便是靠創意成功跑出！日本節目《めざまし８》最近專門介紹了THANKO不少人氣商品及背後成功的秘密。
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真的不得不佩服THANKO的創意，推出的商品完全符合現代人快速的生活節奏，各種懶人家電有趣又能節省時間。家用燒肉盤、懶人電飯煲和懶人洗碗機等都令大家在家中煮食時更方便，小冷氣和懶人椅又增添了在家中防疫的樂趣！你又會想購買哪個商品呢？
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日本資訊節目《スッキリ》近日介紹一套全新的「同居試婚」租屋模式，讓情侶短期同居，了解對方的生活習慣。傳統的同居模式其實只是情侶雙方合租一間屋，然而如果同住期間發現不合，由於簽訂了以年為計的租約，雙方無法立刻搬走。如果其中一方搬走，另一方就要獨力負擔租金。不過這種全新的租屋模式，可以讓住客租一段短時間，以免去上述煩惱，而且屋內已有齊傢俱，住客只須帶備個人物品即可入住。
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