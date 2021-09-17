打工仔生涯流流長，職場上總會遇到各式各樣的同事。有些同事未必充滿機心、辦事能力未必特別低，但卻會因為一些小事情或小動作而令人覺得「佢份人好唔識do！」，近日有網民就此展開討論，怒數令人不吐不快的各種「唔識do」行為！



你有試過不斷被八掛同事「關心」嗎？（《大叔的愛》截圖）

所謂的「唔識do」行為，其實並非甚麼嚴重失誤或勾心鬥角事件，大多都只是一些白目行為令人無言或尷尬，例如同事過於八掛、以關心你的形式狂問問題、又或是不理他人眼光於公司大聲打嗝。

但正正因為不是甚麼大事件，而令「受害者」不好意思出聲，直接指出問題又顯得小題大做、可無視又會令問題繼續下去，處於無所適從的狀態。因此人人都有機會做過類似行為而不自知！不妨看看以下8種行為，為自己點評一下有否「唔識do」！

👇👇👇點圖睇8種職場唔識do行為！👇👇👇

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若然你發現自己不幸中招，不妨盡早改邪歸正。否則到變成犯眾憎時，就已經太遲了……

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同場加映：網民熱數13個奴性超重同事癡線實錄「收工打完卡再OT」都未算最癲

人人都返工，難道人人都鍾意返工？但現實中就是有如此癡線的人，喜愛返工、喜愛得如返工KOL黎生般不禁說出一句「我的訴求就是想上班」。近日有連登網民開PO大談自己返工遇到的奴性重同事，日日做到凌晨、翌日卻準時十點上班，不過一山還有一山高，結果引來不少網民「反擊」，齊齊分享遇過「最愛返工」的同事事蹟。若你想做個老細眼中的好員工，不妨好好參考下文。

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