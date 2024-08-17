若然大家有玩過大學Ocamp，相信都曾玩過Black Magic！雖然此遊戲的名字聽起來相當神秘，不過玩過而懂玩的人都知道，這並非是一個講求高知識水平的遊戲，相反，只是一個講求觀察力和邏輯的小把戲！即看看以下5個Black Magic你有沒有玩過！



Black Magic常見於聚會遊戲，於香港尤其流行於Ocamp房game之中。遊戲由一位出題者及猜謎者進行，出題者於過程中可以不斷出題，以便猜謎者能夠於不同題目中找出當中的關係和邏輯。但猜謎者不能直接說出當中原理，而是需要舉出題目答案以證明自己明白。

Black Magic常見於聚會遊戲，於香港尤其流行於Ocamp房game之中。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

很多猜謎者都會因為猜不到而要求出題者講出原理，但這是不可以的！因為傳聞若直接公開謎底，便會遭遇不祥！因此大家還是好好運用腦袋吧！今次《開罐 Opener》為大家出的題目實屬初階型，而且分別有正確、錯誤答案及提示提供！若能好好留意當中的關係，相信要找出箇中原理並非難事！

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若然看完各個答案和提示依然找不到當中的關係，不妨上網搵答案（不過也非易事）或尋求朋友的協助，說不定能借助朋友的答案找到一絲線索！而成功猜到答案的朋友，恭喜你能把遊戲傳承下去，好好享受「眾人皆睡我獨醒」的樂趣吧！

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