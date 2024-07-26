學生資助｜5個大學/大專生資助懶人包　最多津貼28萬！附申請連結

DSE放榜後，不少同學都忙於選擇大專或大學的學系課程，而在職家庭及學生資助事務處（學資處）亦一直協助學生提供經濟援助及學費津貼，亦有為内地和海外升學而設的獎學金，《開罐Opener》就為大家整合了5個大學生及大專生的資助懶人包，一文看清申請方法、資格，以及截止日期等詳情，有興趣的新生就要留意啦！



在職家庭及學生資助事務處（學資處）一直為不同情況的家庭及學生提供本地升學的資助，而除了本地升讀大學的新生外，内地及海外升學亦有獎學金可供申請！5個學生及大專生資助包括：資助專上課程學生資助計劃 (TSFS)、專上學生資助計劃（FASP）、太古中國獎學金 、培華獎學金、尤德爵士紀念基金海外獎學金，其中如符合條件有機會獲審批免學費修讀大學課程，更可以獲生活費津貼。

1. 資助專上課程學生資助計劃 (TSFS)

資助專上課程學生資助計劃涵蓋由公帑資助的全日制大專課程，資助包括助學金或貸款，所有資助須經過家庭入息及資產審查，申請人一般於學生資助處發出「接獲申請通知書」的日期起計約兩個月內獲發「申請結果通知書」。符合資格的申請人可獲提供院校宿舍津貼，審批成功後亦會自動爲學生申請車船津貼，為居住得較遠的學生支付車費。

TSFS申請資格

a)在2024/25學年於指定院校修讀認可課程的註冊全日制學生，而其就讀的學額是全數由公帑（包括經大學教育資助委員會）所資助

b)擁有香港特別行政區居留權，或連續在香港居住滿三年。

2024/25學年的「TSFS」最高資助額如下︰

學費助學金、學習開支助學金、必須繳付的學生會會費：需向所屬院校的學生事務處查詢就讀課程可獲得的最高資助金額。

生活費貸款：$58,890 (貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為 1% )

院校宿舍津貼：學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年$10,420／每學期$5,210，以較低的款額為準。

為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金：$9,850

TSFS申請程序

1. 遞交網上申請書

2. 遞交聲明書及證明文件

3. 申請結果通知

截止日期：2025年3月31日

資助專上課程學生資助計劃 (TSFS)：網上申請連結

2. 專上學生資助計劃（FASP）

專上學生資助計劃（FASP）為一項經家庭入息及資產審查的資助計劃，涵蓋以自資形式開辦並經本地評審的全日制自資副學士學位、高級文憑及學士學位程度專上課程。資助包括助學金及／或貸款，符合資格的申請人可獲提供院校宿舍津貼，審批成功後亦會自動爲學生申請車船津貼，而有特殊教育需要的合資格申請人可獲額外學習開支助學金。

FASP申請資格

a)年齡為30歲或以下（即於1993年9月1日或以後出生）的註冊全日制學生

b)修讀經本地評審的全日制自資副學位（即副學士學位或高級文憑）或學士學位程度專上課程

c)在同一學年，沒有就申請書所填報的課程接受其他由公帑資助的學生資助計劃（如持續進修基金）所提供的資助

d)擁有香港居留權，或連續在香港居住滿三年

2024/25學年的「FASP」最高資助額如下︰

學費助學金：$93,130

學習開支助學金：$9,010

生活費貸款：$58,890（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為1%）

院校宿舍津貼：學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年$10,420／每學期$5,210，以較低的款額為準。

為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金：$9850

FASP申請程序

1. 遞交網上申請書

2. 遞交聲明書及證明文件

3. 申請結果通知

截止日期：2025年3月31日

專上學生資助計劃（FASP）：網上申請連結

3.太古中國獎學金

「太古中國獎學金」是太古集團為有志於中國內地知名大學接受高等教育的香港學生設立的獎學金，旨在為香港的年輕人在內地讀書，親身感受國家日新月異的發展，開闊視野，以及為將來就業、服務香港社會或參與內地的發展創造條件。

太古中國獎學金申請資格：

a)持有效香港身份證及「港澳居民來往內地通行證」的香港學生

b)參加今年2024年香港中學文憑試，成績達到內地三十所大學的本科生入學要求，包括：北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學、北京外國語大學、 對外經濟貿易大學、南開大學、中國民航大學、西安交通大學、山東大學、 復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海外國語大學、上海財經大學、 華東師範大學、浙江大學、南京大學、中國科學技術大學、武漢大學、 中南財經政法大學、鄭州大學、中山大學、華南理工大學、廣州中醫藥大學、 深圳大學丶四川大學、西南財經大學、重慶大學及廈門大學。

c)如申請學生人數超過獎學金授予名額，太古集團會從候選申請人中擇優錄取

太古中國獎學金獎學金金額

應屆獎學金名額20個，金額為每年4萬港元，資助將直至完成本科課程為止，獲獎的申請人需於第2 學年至第4 學年 每年提出續領獎學金申請，否則將被視為放棄續領獎學金。獲批太古中國獎學金的申請人，不能再參與其他非政府機構設立的獎助學金計劃。獲得內地和香港政府設立的獎助學金不影響申請太古中國獎學金。

太古中國獎學金申請程序

1. 下載網上申請書及準備所需文件

2. 透過郵寄方式寄到中國教育留學交流（香港）中心

3. 申請結果將於2025年第一季通知相關申請人，具體領取獎學金安排亦將另行通知。

截止日期：2024年9月30日

太古中國獎學金：申請詳情

4.培華獎學金

香港培華教育基金會為在內地升學的香港居民提供獎學金，每年提供最多10個獎學金名額，在每年12月至1月31日接受申請，並須每年提出申請，，如中途間斷，不論任何原因，其申請來年將不獲受理，申請人必須為50所指定內地大學錄取為正式本科生，當中包括北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學、北京語言大學、中國傳媒大學等。

培華獎學金申請資格

a)申請人必須為應屆文憑試考生。

b)申請人已被上述大學錄取為正式本科生。

c)申請人必須為香港政府「內地大學升學資助計劃」(經入息審查)下的受資助學生。

d)申請人必須獲得一名原就讀中學（新申請）或現就讀大學（再次申請）老師的書面推薦。

培華獎學金資助額

資助金額：每人每年$1.8萬港元，獎學金年期最長為4年

培華獎學金申請程序

1.申請人必須繳交親筆撰寫自薦信乙封（400字以上）、已填妥之申請書、由推薦人填寫的推薦書、身份證名及相關大學錄取等證明副本

2. 填妥申請書後，請連同所需文件，以郵寄方式寄到 香港灣仔譚臣道8號威利商業大廈16字樓A室

截止日期：2025年1月31日

培華獎學金：申請連結

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5. 尤德爵士紀念基金海外獎學金

尤德爵士紀念基金海外獎學金是特別為資助傑出的學生往海外修讀本科生課程所設的，每年的獎學金最高金額是28萬港元。尤德爵士紀念基金理事會或會考慮所需的學費、生活費及得獎本科生同時獲得的其他獎學金，下調給予有關學生往海外深造的資助額。獲資助的學生在學成後，應為香港特別行政區的發展付出努力，盡力貢獻。

尤德獎學金申請資格：

a)為香港永久居民

b)在香港完成至少連續五年的全日制課程

c)辦妥所選院校的各項申請手續和符合入學條件，其後並獲得取錄

d)精通中、英文，並能熟練運用所修課程的授課語文

獎學金資助額

資助金額：每人最高金額為28萬港元

申請程序

1.申請人須於網上透過「香港政府一站通」遞交申請

2.已簽署之聲明書(附件E)(如有)及相關證明文件副本，則可透過尤德爵士紀念基金理事會秘書處投遞箱或以郵寄方式遞交

截止日期：2024年9月6日

尤德獎學金：網上申請連結