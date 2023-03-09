新加坡研究「大學生早上8時返學成績會越差」網民：返工都一樣！

大學生當然不想像中學生般，即使沒有day off，都希望不用像當中學生般，晨早就爬起身上課。近月有外國研究報告指出，若大學生在早上８時上課，除了走堂的次數會相應增加，也會因睡覺不足以致影響學業成績！



《Law School》劇照

新加坡國立大學的研究團隊，2月在《Nature Human Behaviour》發表一項研究報告。研究團隊追踪在2018到2020年間共24,000個大學生的出席狀況，當中更對181名大學生進行為期六星期的調查，追踪他們的起床、上學時間，以及是否能出席早上的第一堂課。

結果發現，早上8點上課的大學生，其出席率都比其他上課時間低約10%，而且學生們常會「瞌眼瞓」；但若是中午後才上課，學生也會較少遲到。

研究報告顯示，若學生8點開課，平均睡眠時間為 5.9 小時；若9點開課，平均睡眠時間6.3小時；10點開課平均睡眠時間6.5小時；11點和12點開課，平均睡眠時間6.9小時；若下午2點和4點開課，平均睡眠時間7.2小時，可見越遲上第一課，大學生的睡眠時間就越長。

研究人員更表示，早上８點課或會對大學生造成壓力，易令學生失眠或睡過頭。而且若增加大學生的早課，成績反而會負增長。主要只返下午的學生，學業平均分明顯比只上午或上下課高，每星期越多8點堂，學生的平均分數也會越差。

不少網民對此報告認同，有網民更期待「有8點上班-工作效率好壞的研究」，「返工都應該上午1100放工下午1500，可以提升工作效率」，不過也有網民指出，其實是跟學生幾點上床睡有關，「8am返學時佢哋就2am瞓，改到10am返學佢哋就會4am瞓」，所以早返學跟睡眠是否充足，沒有必然關係，各位大學生又是否認同?