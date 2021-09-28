日本神人沙雕手辦完美還原貓狗奇異型態　液態貓、轉頭狗腦洞大開

全球的貓都想屏蔽這個日本人，他到底做了多少沙雕手辦？



猜猜下面這個手辦是甚麼生物？看起來像是一隻貓，但感覺又像是一條蛇，別是作者做崩了吧？然而事實是，不僅製作沒問題，而且還原得一點毛病沒有。這貓，它就長這樣。甚至還很靈性地還原了它的背面，嗯，一「灘」貓，很真實。

這還原度已經高到缺氧了，估計小貓看完當場氣炸。你可能已經猜到這是誰的作品了，沒錯，就是那個喜歡把貓咪奇怪照片還原成真實模型的藝術家，畑山翔平。

在網絡中，每天都有網友在不斷給他出謀劃策，請他給動物的醜照們做手辦，把那些離譜的畫面實體化。而這位手工大佬對待「還原」這件事極度認真，力求做到還原到本質。

▼▼▼即睇畑山翔平如何還原動物的沙雕手辦！！▼▼▼

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在畑山翔平的眾多作品中，小黑貓的喜感度是最高的，畢竟它們的顏藝實在豐富。

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除了貓，狗也是常用素材......

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其他畑山翔平的創意作品：

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畑山翔平的作品無疑會讓人想到那句藝術來源自生活，而這些沙雕手辦出現後，也確實給網友們帶來了雙倍的快樂。

最後，或許可以用這些作品來總結一下善於觀察生活的眾多網友，與這位腦洞清奇的藝術家。

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