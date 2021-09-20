【中秋 / 中秋節 / 團圓飯 / 迎月 / 追月 / 親戚 】臨近中秋，一眾乖仔乖女都一家會齊聚長輩家中食餐中秋團圓飯。但近日有網民在討論區表示「情願OT都想逃避餐中秋節飯」，全因每次的做節團圓飯，都會變成親戚問答大會！



《香港愛情故事》劇照

每次一大班親戚聚會食飯，最後總會變成親戚答問大會：「你有拖拍未啊 」、「讀呢科有冇前途㗎」、「幾錢人工一個月啊」⋯⋯ 在這個時候身為後輩的大家，只能保持著尷尬而不失禮貌，滴晒汗支支吾吾無言以對。但近日有女網民在討論區表示「情願OT都想逃避餐中秋節飯」！

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發文女生指，自從去年表姐結婚後，家中的親友新年時已經問「有冇拍拖啊、幾時結婚啊，我真心覺得煩」，加上表姐的丈夫是醫生，「結咗婚之後唔使做可以享福」，於是擔心「如果佢哋知我而家有拖拍，實會瘋狂問我男朋友咩背景，然後拎嚟同表姐比較」，一想起就覺得煩，故此發文大呻「情願嗰日留喺公司OT，都唔想去食飯」。

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家家有位難纏親戚, 總愛問些讓人為難的問題。有「辣媽CEO」的張慧敏（Alison）「Son姐」教路，故意為難，專問尷尬問題的親戚，都只是個別一兩位； 其餘的親戚都大多是善意的關心，Son姐話因為總覺得不好意思，就會被故意刁難「食住上」，所以要記住第一守則：「認真便輸了」，明知來者不善，無謂為一些無心說話而不開心。

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雖說逢年過節舉行的「親戚問答大賽」避無可避，但根據大家20多年來的「參賽經驗」，姨媽姑姐、三姑六婆每年的問的問題都大同小異，沒甚新意，所以各位參賽者無需過份驚慌。

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