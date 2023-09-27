內地男轟香港機場休息室極寒酸 怒數4宗罪批燈光超強:似嚴刑逼供

不少人尤其需過夜等轉機的遊客，都希望可以進入機場的休息室沖個涼抖一抖，讓自己的旅程有個break。以往機場貴賓休息室只有持商務或頭等機票的乘客才可進入，但隨著不少信用卡以一年可以入數次貴賓休息室作迎新招徠，現在即使經濟艙的旅客都可進入休息或享用美食。不過近日就有網民在社交平台上投訴，指香港機場休息室的質素奇差，更狂數了4大罪狀。



近日有內地網民以「香港機場XX過夜休息室讓人大開眼界」在小紅書發文，狠批「好多年沒看到這麼寒酸的休息室」。樓主表示該休息室是個過夜休息室，他以為裡面有正常休息室的躺椅就排隊，但進入後發現網絡接收不佳，進入的旅客掃QR code都耗費大量時間，「光是排隊進來花了半小時」。

他在文中狠批，該過夜休息室沒有躺椅，「只有空間很小的罰坐沙發」，更不滿休息區燈光非常強，「壓根」不是休息的地方，而且頭頂燈超光，又一直播放低頻帶鼓點節奏的音樂，不但「讓人心臟不舒服，這環境放在派出所都要被投訴對犯罪嫌疑人嚴刑逼供」。

此外，樓主稱內裡只有一格洗手間，連上廁所都要排隊，直言曾去過很多機場休息室，知道休息室應該是什麼樣子，「香港無疑最差」。樓主也在帖文中張貼了四張圖片，分別是休息室門口、輪候排隊入休息室的情況，休息室內的沙發圖片，以及樓主一張飛行里程的手機截圖，內顯示共飛了496729 km，似證明樓主是飛行常客。

帖文一出即引起不少網民熱烈討論。有網民也有樓主類似經歷，認為因太多信用卡給該休息室，結果「成難民營了」，也有網民表示，寧願選擇在在外面地上躺到5點，然後去麥當早餐，總共只花38.5 港幣，樓主也直言整個體驗「還不如直接躺候機廳椅子」。大家又有沒有到過香港的機場休息室的經歷可以分享呢？