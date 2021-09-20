大學畢業工作2年後最迷失？網民奇想重回24歲會做咩：轉多幾份工

從前讀書時就想早畢業，但畢業後又會懷念讀書時的無憂無慮。早前，有網民指「Fresh Grad應該人生最差時間」，大學畢業後工作了2年感到迷失，職場上不再是菜鳥，但工作未見大起色。有網民在討論區發文「畀你返到24歲時會做咩嘢？」，引來大批網民留言懺悔。



《大叔的愛》劇照

24、25歲正值大學畢業了數年，在職場上不再是菜鳥，但工作上論資排輩升職還遠遠未到自己。有網民在《連登討論區》中發文「畀你返到24歲時會做咩嘢」？發文男生今年24歲，大學畢業2年後在同一間公司工作到覺得迷失目標，「家庭、金錢、健康、事業發展等都有過憧憬，但樣樣嘢都好懶、冇恆心咁做落去」。

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24歲的他「好驚到咗30歲時，後悔白過咗6年」，又或是「距離自己嘅理想生活越來越遠」，於是問問一眾過來人如果可以重回24歲，會如何重新選擇。貼文一出引來大批網民懺悔，有早前被裁員的網民留言指，趁24 歲「搵多一兩個興趣培養吓，唔一定要做到好叻，但唔好覺得人生埋頭苦幹搵錢就會得，公司當你係齒輪，唔好中計。就26歲，前一年被公司開刀後先發現呢個道理」。

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但亦有網民指無興趣重回24歲，因為「Fresh Grad應該人生最差時間」，「中學真係最開心，細個嗰陣都唔太覺得，而家回想返先知嗰陣時真係天堂，嗰陣時嘅煩惱而家諗返都係得啖笑。」

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