「斷捨離」是人生中需要不斷挑戰的課題，不光是指清理空間，亦是要清理人生中糾纏的事物。日本有個女人住在垃圾屋10年，終於下決心斷捨離，卻在垃圾堆中找到一枚戒指，揭露驚人的過去。



（節目截圖）

日本節目《ノブナカなんなん? 》邀請素人分享她們凌亂的家居，再幫她們清理。最近節目組邀請了一個叫四條美紗子的38歲女性，造訪她的家。誰知大家一進門便見到滿屋垃圾，她平日食和睡都在垃圾堆中。

主持隔著螢幕都覺得臭。（節目截圖）

節目組決定幫她清理家居，並將找到有用的物品放上二手拍賣網站賣出去。在清理過程中，工作人員發現一杖鑽石戒指，竟藏著一個驚人的秘密，幸好事情發展到最後有一個窩心結局。

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在斷捨離的過程中，美紗子狠心放棄了很多一直以來都捨不得丟的東西。在她的人生中亦如是，她選擇不再執著於過去的事情，重新開展新人生，希望她有個好開始。

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北韓是一個極神秘的地方，人們只能不時從一些脫北者者的口中了解到零碎的面貌。近日一位已移居到日本生活的脫北者上節目，分享自己在家鄉的非人生活及逃脫時的驚險經過，讓嘉賓都聽到目瞪口呆。

現時生活在日本，姓金的脫北者YouTuber近日上節目《じっくり聞いタロウ》分享自己在北韓的生活，及逃離的驚險過程。金的家中共有7個人，除了他和父母，還有一些兄弟姊妹，不過後來發生飢荒導致家人餓死，爸爸失蹤，全家就只剩下他一個人。小時候靠袓父母養大，過著極度貧苦的生活，長大後竟然因為見到一個畫面，讓他決心逃離北韓。

（節目截圖）

金在中介人的幫助下準備逃離，怎料在離開前夕突然被北韓的秘密警察識破，入屋將他抓到拘留所。在白頭山的拘留所，他經歷了非人生活，然而這沒有動搖他的脫北決心。終於他在數年之後再次逃離，但經過亦十分驚險。

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