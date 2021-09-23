日本藥妝品牌小林製藥多年來推出過不少產品，小林退熱貼、小林爽花蕾、安美露等等相信大家未用過也聽過。近日有日本節目介紹部分暢銷產品在研發過程中曾出現過不同有趣的小故事，甚至遇過瓶頸呢！這些小故事你又知道多少呢？



（節目截圖）

日本節目《土曜はナにする！？》早前做了一個關於小林製藥的單元，簡介了不同產品例如小林退熱貼在研發過程中發生的背後小故事。原來有一個外用商品更可以吃下肚！一起看看這些背後的小故事吧！

👇🏻👇🏻👇🏻點圖看小林製藥商品研發背後小故事👇🏻👇🏻👇🏻

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沒想到陪伴我們多年的小林製藥背後有這麼多不同的研發小故事呢！安美露竟然是來自可憐員工的失戀經歷，退熱貼的靈感來自蒟蒻等等。如果可以實現你的願望，你又會想小林製藥研發甚麼「如果有就好了」的商品呢？

同場加映︰12件日本懶人小家電爆紅 飯盒型飯煲免洗碗、電撥扇機有幾無聊？

日本人一向創意多多，不時推出一些新奇又有趣的商品。最近在日本爆紅的「搞怪」家電品牌「THANKO」引起極大話題，不少商品例如懶人電飯煲等都超暢銷，你又會想買這些新奇家電來用嗎？

（節目截圖）

在肺炎疫情的影響下，大家呆在家中的時間直線飆升，不少方便的小型家電隨即大受歡迎。而在這段時間爆紅，銷售額在一年內增加2.5倍的日本家電品牌「THANKO」便是靠創意成功跑出！日本節目《めざまし８》最近專門介紹了THANKO不少人氣商品及背後成功的秘密。👇👇👇點圖看日本超暢銷搞鬼家電👇👇👇

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