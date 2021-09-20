日本近年出現不少網絡潮語，當中「父母扭蛋」（親ガチャ）在日本的社交平台上引起很大迴響，日本年輕人紛紛使用這個潮語表達對父母的不滿。到底「父母扭蛋」是甚麼呢？有日本節目找來專家分析「父母扭蛋」現象的成因，大家不妨評估下自己是扭到金蛋或是平凡不過的雞蛋。



（節目截圖）

「父母扭蛋」（親ガチャ）這個潮語是由代表父母的「親（Oya）」和代表扭蛋的「ガチャ（Gacha）」組成，其實就是指出生在甚麼家庭、擁有怎樣的父母都是不能自己選擇的，就如扭蛋一樣全憑運氣。

日本節目《スッキリ》最近就「父母扭蛋」現象製作了特輯，邀請了專家分析這個現象的成因。一起看看有關「父母扭蛋」現象的分析吧！

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日本年輕人之間流行的用語「父母扭蛋」感覺上和香港人說的「含住金鑰匙出世」有著差不多的意思，同時也有「贏在起跑線」的意義。因為無法選擇父母，人生的起跑點就好像扭蛋一樣不知道會出現怎樣的結果。你又認同這個「父母扭蛋」的現象嗎？

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