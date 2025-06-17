父母養育小孩子長大成人並非易事，如果患上先天性疾病就更加不容易。日本有位51歲媽媽先後誕下5位女兒，然而上天卻好像刻意作弄，孩子當中有4個確診患上ADHD（多動症），而最小的6歲女兒則是唐氏綜合症寶寶。可能大部份人都會同情這位媽媽的遭遇，但她本人卻非常樂觀，甚至允許孩子全部不用上學，節目登門訪問後才發現這和她的成長及身世有關，連主持人聽到她的故事都感動得眼濕濕。



日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか》走訪各地尋找不同平民百姓分享他們獨一無二的生活故事。節目組2021年曾在澡堂裡遇到一位51歲母親，她的名字叫淺倉奈奈，育有5名女兒，最年長女兒現在是15歲初中生，而最小的么女只有6歲。她們和爸爸一家7口住在練馬區兩層高獨立房屋，看似幸福快樂，但原來笑容背後藏著辛酸的秘密。

淺倉媽媽的五位女兒都是比較特別的孩子，最年長的4位女孩子都患上了ADHD，即是過度活躍症或多動症，不能長期專注或在多人的地方正常社交；而最年幼女兒則有唐氏綜合症，智商明顯落後、生活難以自理。她們曾經嘗試上學融入其他群體，但都因為ADHD病發而無法繼續，在課室坐了幾分鐘便臉色發青。

淺倉媽媽並沒有強迫她們上學，反而安排她們上「free school」，一個類似補習班的自由學校，專門為不能上學的孩子而設。年長的4個姊妹喜歡聚在客廳的飯桌上，一起研究作業。雖然有多餘的房間，但全家人會睡在同一間睡房。

即使女兒的成長環境和資質比一般小孩不同，淺倉媽媽依然表示對孩子們的未來充滿信心，沒有任何不安。經過訪問後發現，原來這跟她的身世有關，看似堅強又樂觀的母親背後藏著一段心酸的童年往事。

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原來淺倉在2歲的時候，比她年長5歲的姐姐被判斷有智力缺陷，行為舉止比一般小孩子笨拙，不斷被媽媽打罵，在旁邊看著的她從小就思考：「為什麼有缺陷的孩子便要被人一直否認呢？」因此她希望自己的孩子只要能夠健健康康的一起生活就可以，一旦抱著豁達的心態接受現實，心裡也能放鬆許多。

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